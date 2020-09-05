Итоги недели в Ижевске: Кубок России по боксу, борьба с очередями в больницах и чудесное спасение бабушки Фото: Архив «КП» в Ижевске

На календаре - суббота, 5 сентября, а это значит, что самое время подводить итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Аллею из 19 сосен посадили в Ижевске

- Ижевский стадион «Локомотив» реконструируют

- Новые дорожные знаки установят в Ижевске

- Спасатели вытащили из машины водителя в Ижевске

- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать ведущей шоу на федеральном канале

- 10 гостиниц на природе появятся в 2021 году в Удмуртии

- Социальные граффити нарисовали на пешеходных переходах в одном из городов Удмуртии

- Разворотное кольцо появится в одном из микрорайонов Ижевска

Березовую рощу в Ижевске приведут в порядок в 2021 году

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Какие меры примут для борьбы с очередями в больницах?

Какие меры примут для борьбы с очередями в больницах? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Специальные меры примут в больницах Удмуртии для борьбы с большими очередями. Об этом заявил министр здравоохранения региона Георгий Щербак в прямом эфире 2 сентября. Среди них - создание колл-центра, разделение на больных и здоровых и помощь ординаторов из ИГМА (Подробности).

Директор техникума обвиняется в незаконной выплате премии

Директор техникума обвиняется в незаконной выплате премии Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 14 по 19 февраля 2020 года директор Ижевского индустриального техникума имени Е.Ф. Драгунова выплатил главному бухгалтеру учреждения премию в размере 792 тысячи рублей. Руководитель учреждения тем самым нарушил Положение об оплате труда работников, используя служебное положение. Об этом сообщает пресс- служба прокуратуры Удмуртии (Подробности).

Потерявшуюся в лесу бабушку спасли под Ижевском

Потерявшуюся в лесу бабушку спасли под Ижевском Фото: МЧС России по Удмуртии

Под Ижевском нашли 83-летнюю пенсионерку, потерявшуюся пару дней назад. 3 сентября бабушка отправилась за грибами в лес около СНТ «Источник» в Завьяловском районе Удмуртии. Ушла около 12 часов дня, но к вечеру так и не вернулась. Сутки она блуждала без воды и еды. К счастью, помощь подоспела вовремя (Подробности).

В Ижевске состоялся Кубок России по боксу

В Ижевске состоялся Кубок России по боксу Фото: предоставлено Федерацией бокса Удмуртии

С 31 августа по 5 сентября в Удмуртии состоялся командный Кубок России по боксу среди мужчин. Более 200 лучших спортсменов приехали в наш город, чтобы проверить свои силы. Первое место взяла команда Приволжского федерального округа. «Серебро» ушло команде ЦФО, а «бронза» - сборной УФО.