Утро в Ижевске: кровавое ДТП, упавший с балкона человек и день трезвости

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 11 сентября. Сегодня днем вероятны дожди, температура воздуха +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- За 45 млн рублей в Удмуртии ликвидируют 2 свалки

- «Сказали, что вульгарно выгляжу»: ижевчанка рассказала о попытке попасть в шоу «Танцы» в период пандемии

- Театры Удмуртии снова переносят спектакли из-за коронавируса

- Среднюю зарплату посчитали в Удмуртии

- Хоккеисты «Ижстали» проиграли в Орске

- Тротуары на ул. Автозаводской в Ижевске обновили

- Спортсменка из Удмуртии победила Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

- Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

День трезвости

11 сентября на территории Удмуртии запретят розничную продажу алкогольных напитков. Это связано с Всероссийским Днем трезвости и закреплено республиканским законом с 2017 года.

Фото: admchernoles.ru

Кровавое ДТП

В аварии 9 сентября погиб 62-летний пешеход. По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло на 6 километре автодороги «Глазов - Понино - Зотово» Глазовского района около 20 часов.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Загитова не будет участвовать в прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка и уроженка Ижевска Алина Загитова официально подтвердила, что она не будет принимать участия в контрольных прокатах сборной России в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: архив КП

Выпал с балкона

В Ижевске мужчина сорвался с пятого этажа и погиб. Перед этим он стоял на балконе многоэтажки, кривлялся и кидал вниз кирпичи.

Фото: instagram.com/pss_izh

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