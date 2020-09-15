Утро в Ижевске: предварительные итоги выборов, жертвы ДТП и проверка сноса аварийных домов

Фото: Сергей Грачёв
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 15 сентября. Сегодня днем вероятны дожди, температура воздуха +11..+13°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Прокуратура Удмуртии проверит фактический снос аварийных расселенных домов в Сарапуле
- Ремонт улицы Советская завершили в Ижевске
- Житель Удмуртии убил беременную сожительницу на почве ревности
- Допвыборы депутатов госсовета Удмуртии: по предварительным данным выиграл Иван Черезов
- ТОП-6 фото с ижевского велопарада «Рыжие на колесах»
- Протекающую крышу национальной гимназии Кузебая Герда в Удмуртии отремонтировали
- Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на открытых прокатах сборной России
А теперь к главным новостям:
Глава Ижевска намерен остаться на второй срок
Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска во второй раз. Этот конкурс объявят на первом заседании гордумы в новом составе.
Фото: Ильяс Бекмансуров
Трагедия на Алтае
На Алтае тело погибшего ижевчанина помогли доставить в морг местные спасатели. Туристы, перевернувшиеся на катамаране, сами подняли тело товарища и несли его до ближайшей деревни. Потом спасатели забрали тело ижевчанина на вертолете в морг.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Алтай
Предварительные итоги выборов в гордуму Ижевска
По данным Центральной избирательной комиссии Удмуртии после обработки 81,51% протоколов кандидаты от партии «Единая Россия» победили в 19 одномандатных округах из 25.
Фото: Амир Закиров
Гибель на дорогах
С 11 по 13 сентября в ДТП на дорогах Удмуртии погибли три человека. Двое из них были пешеходами, третий – не справившимся с управлением водителем автомобиля.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Кто виноват в смерти двух подростков?
По подозрению в причинении смерти двум подросткам в Сарапуле задержан руководитель подрядной организации. Он должен был снести дом, под обломками которого погибли дети.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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