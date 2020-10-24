Итоги недели в Ижевске: пропавшие подростки, подорожание проезда и реконструкция Центральной площади

Подводим итоги уходящей недели
Фото: Амир Закиров
На календаре – суббота, 24 октября. Это значит, что пора подвести итоги уходящей недели. «Комсомолка» собрала главные события к этому часу.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Семьи с детьми старше 16 лет не получат выплаты в Удмуртии
Девочка из Удмуртии прошла в полуфинал конкурса телепрограммы «Ты супер!»
Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 миллиарда
В Сарапуле появится новый компьютерный томограф
туристические проекты из Удмуртии вошли в финал премии Russian Event Awards-2020
Лучшую «тропу здоровья» открыли в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске
Видео: в Удмуртии сотрудники ДПС открыли огонь по преследуемой машине
585 млн выделили на закупку льготных лекарств в Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей
Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей
Фото: Амир Закиров
20 октября комиссия по тарифному регулированию Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии утвердила изменение в тарифе на проезд в общественном транспорте Ижевска. Он вырастет на 25%. С 1 ноября стоимость билета составит 25 рублей (Подробности).
Тесты на COVID будут делать в соседних регионах
Тесты на COVID будут делать в соседних регионах
Фото: Амир Закиров
К тестированию на коронавирусную инфекцию подключат дополнительные лаборатории, в том числе и из соседних регионов.
— Мы удвоим возможности и ресурсы наших лабораторий диагностики таким образом, чтобы в течение 48 часов у вас был результат теста, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (Подробности).
Пропавшие подростки
Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске
Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске. Так, 12 октября пропала 17-летняя Людмила Васильева. Она вышла из дома по адресу переулок Инкубаторный, с тех пор ее никто не видел (Подробности).
Кроме того, пропал 15-летний Дмитрий Попов. 20 октября юноша ушел из дома по адресу д. Молчаны, ул. Широкая, 45 (Подробности).
Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска
Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске продолжается реконструкция участка между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь». Когда завершится ремонт Центральной площади и что сейчас происходит за забором, расскажет «Комсомолка» (Подробности).