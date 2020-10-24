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Общество

Итоги недели в Ижевске: пропавшие подростки, подорожание проезда и реконструкция Центральной площади

Чем запомнится ижевчанам эта неделя
Екатерина Остина
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Подводим итоги уходящей недели

Подводим итоги уходящей недели

Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 24 октября. Это значит, что пора подвести итоги уходящей недели. «Комсомолка» собрала главные события к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

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ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

Фото: Амир Закиров

20 октября комиссия по тарифному регулированию Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии утвердила изменение в тарифе на проезд в общественном транспорте Ижевска. Он вырастет на 25%. С 1 ноября стоимость билета составит 25 рублей (Подробности).

Тесты на COVID будут делать в соседних регионах

Тесты на COVID будут делать в соседних регионах

Тесты на COVID будут делать в соседних регионах

Фото: Амир Закиров

К тестированию на коронавирусную инфекцию подключат дополнительные лаборатории, в том числе и из соседних регионов.

— Мы удвоим возможности и ресурсы наших лабораторий диагностики таким образом, чтобы в течение 48 часов у вас был результат теста, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (Подробности).

Пропавшие подростки

Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске

Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске

Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске. Так, 12 октября пропала 17-летняя Людмила Васильева. Она вышла из дома по адресу переулок Инкубаторный, с тех пор ее никто не видел (Подробности).

Кроме того, пропал 15-летний Дмитрий Попов. 20 октября юноша ушел из дома по адресу д. Молчаны, ул. Широкая, 45 (Подробности).

Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска

Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска

Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске продолжается реконструкция участка между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь». Когда завершится ремонт Центральной площади и что сейчас происходит за забором, расскажет «Комсомолка» (Подробности).

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