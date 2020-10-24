Итоги недели в Ижевске: пропавшие подростки, подорожание проезда и реконструкция Центральной площади

Подводим итоги уходящей недели Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 24 октября. Это значит, что пора подвести итоги уходящей недели. «Комсомолка» собрала главные события к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Семьи с детьми старше 16 лет не получат выплаты в Удмуртии

Девочка из Удмуртии прошла в полуфинал конкурса телепрограммы «Ты супер!»

Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 миллиарда

В Сарапуле появится новый компьютерный томограф

туристические проекты из Удмуртии вошли в финал премии Russian Event Awards-2020

Лучшую «тропу здоровья» открыли в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске

Видео: в Удмуртии сотрудники ДПС открыли огонь по преследуемой машине

585 млн выделили на закупку льготных лекарств в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей

Проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей Фото: Амир Закиров

20 октября комиссия по тарифному регулированию Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии утвердила изменение в тарифе на проезд в общественном транспорте Ижевска. Он вырастет на 25%. С 1 ноября стоимость билета составит 25 рублей (Подробности).

Тесты на COVID будут делать в соседних регионах

Тесты на COVID будут делать в соседних регионах Фото: Амир Закиров

К тестированию на коронавирусную инфекцию подключат дополнительные лаборатории, в том числе и из соседних регионов.

— Мы удвоим возможности и ресурсы наших лабораторий диагностики таким образом, чтобы в течение 48 часов у вас был результат теста, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (Подробности).

Пропавшие подростки

Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске

Сразу двух подростков разыскивают в Ижевске. Так, 12 октября пропала 17-летняя Людмила Васильева. Она вышла из дома по адресу переулок Инкубаторный, с тех пор ее никто не видел (Подробности).

Кроме того, пропал 15-летний Дмитрий Попов. 20 октября юноша ушел из дома по адресу д. Молчаны, ул. Широкая, 45 (Подробности).

Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска

Как проходит реконструкция Центральной площади Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске продолжается реконструкция участка между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь». Когда завершится ремонт Центральной площади и что сейчас происходит за забором, расскажет «Комсомолка» (Подробности).