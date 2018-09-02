Итоги недели: соединение Удмуртии с Пермским краем и Татарстаном, неожиданное исчезновение ижевского шоумена и смягчение изменений пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 13:57 2018-09-02T15:19:50+03:00

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Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.

Коротко о главном:

- Дату нового конкурса по выбору главы Ижевска назовут 18 сентября (подробнее)

- Все молодые учителя Удмуртии начнут получать «подъемные» (подробнее)

- Минэкономики России предлагает соединить Удмуртию с Пермским краем и Татарстаном (подробнее)

- В Ижевске открылся набор школьников в «Яндекс.Лицей» (подробнее)

- В Ижевске вновь ищут подрядчика для благоустройства Центральной площади (подробнее)

- Ижевск стал местом действия для сериала «Большая игра» (подробнее)

- В Удмуртии утвердили министра промышленности и торговли (подробнее), назначили министра внутренних дел Удмуртии (подробнее) и определили нового руководителя УФСИН по Удмуртии (подробнее)

- Константина Сунцова предложили назначить и.о. замглавы администрации Ижевска (подробнее)

Далее с подробностями:

ВЫРУБЯТ 190 ДЕРЕВЬЕВ?

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Ижевчане много лет ждали начала реконструкции главной площади города, но выяснилось, что она предполагает и частичную вырубку березового сквера со стороны Наговицына. Чем не угодил тихий зеленый уголок, и какие еще изменения планируются на площади? (подробнее)

В КРУЖКИ – ПО СЕРТИФИКАТУ

Фото: архив КП

С 20 августа в Ижевске начались записи в кружки и секции с использованием сертификата дополнительного образования. «Первый блин» оказался комом – при попытке записать ребенка в кружок некоторые ижевчане столкнулись с рядом трудностей – отсутствием онлайн записи, нехваткой мест в секции и др. «Комсомолка» решила ответить на самые популярные вопросы родителей. (подробнее)

«ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСЧЕЗНУТЬ, ОН ОТПРАВИЛ СМС»

Фото: архив Егора Булдакова

С 30 августа Ижевск ищет таинственно исчезнувшего шоумена Егора Булдакова. Егора в Ижевске знают – он устраивает шоу мыльных пузырей на различных праздниках и корпоративах. Мужчина достаточно известен среди артистов и числится «на хорошем счету». Кроме того, Егор порядочный семьянин, у которого растет маленький сын. Вот так, не предупредив, исчезнуть – просто не мог. Однако пропал: после очередного выступления не вернулся домой. Все подробности произошедшего – в материале «Комсомолки». (подробнее)

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ И ЗВЕЗДЫ ПЕРВОГО

Фото: Диля Ахмадишина

В начале сентября «Комсомолка» подвела итоги минувшего, стремительно пролетевшего лета. Так, 1 июня в Ижевске приземлился «Звездный десант» Первого канала. Чуть позже в парке Кирова торжественно открыли фан-зону, где 200 000 человек следили за мундиалем. Далее – обрушение шпиля башни главного корпуса оружейного завода, появление электробуса на дорогах столицы Удмуртии, «возрождение» «Ижстали», новые аттракционы, выборы главы Ижевска и многое другое. Обо всем подробнее читайте здесь. (подробнее)

ГАЗ – В ДОМ НА КОЛЕСАХ? ЛЕГКО!

Фото: Сергей Грачев

Отправиться в экспедицию в поисках вдохновения, исследовать самые удивительные уголки России, сбежать от суеты и наслаждаться безмятежностью, быть абсолютно независимым от брони отелей, авиаперелетов, при этом жить в абсолютном комфорте возможно каждому путешественнику. Каждому, кто путешествует в настоящем автодоме. Журналист «Комсомолки» проверил кемпер изнутри и пообщался с его создателем - ижевчанином Алексеем Орленко. (подробнее)

«ОБЕЩАНИЯМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ»

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На минувшей неделе директор дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) Алексей Красноперов сообщил о своем уходе. Причина его ухода проста – многомиллионные долги муниципалитета перед компанией, а также неисполнение администрацией обязательств по финансированию выполненных работ. «Как известно, обещаниями сыт не будешь. В таких условиях успешное дело не наладишь», – написал Алексей Красноперов в своем обращении. Это, кстати, не первый «бунт» Красноперова, а депутат Гордумы назвал Алексея Красноперова «человеком-демаршем». (подробнее)

НА ПЕНСИЮ – В 60 И 65

Президент напомнил, что власть учитывает, что пенсионные изменения затрагивают жизненные планы миллионов людейФото: REUTERS

Во вторник, 29 августа, на совещании с членами экономического блока правительства Владимир Путин пообещал, что на следующий день выступит с телеобращением, в котором сформулирует свое отношение к проекту изменений пенсионной системы. В среду в полдень президент вышел в эфир. Что предложил Владимир Путин? (подробнее)

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