Политические итоги 2018 года в Ижевске: Новый глава города, сокращение чиновников и внедрение дизайн-кода

2018 год был богат на события и по своей насыщенности ничуть не уступает 2017. Редакция «Комсомолки» вспоминает самые важные изменения на политическом поприще республики в уходящем году.

НОВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК

Самым обсуждаемым политическим событием 2018 года, без сомнения, стала смена городской власти. 3 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что глава Ижевска написал заявление об отставке.

– Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии! – написал Александр Бречалов в соцсетях.

Началась процедура выбора нового градоначальника, которая растянулась почти на полгода.

Провести конкурс по выбору кандидатов решили 8 июня. Однако в назначенный день четверо из 12 членов конкурсной комиссии не явились на заседание, конкурс не состоялся. Новой датой конкурса назначили 10 августа – в этот день из 13 претендентов на пост комиссия выбрала двух «финалистов». Ими стали бывший предприниматель, а ныне врио гендиректора «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

Однако на следующем этапе отбора вновь произошел сбой – депутаты не смогли выбрать ни одного из кандидатов. Назначать дату конкурса пришлось в третий раз. Выбрать нового градоначальника удалось лишь 18 октября, им стал Олег Бекмеметьев, на тот момент занимавший пост главы Глазова. Он заявил, что администрацию города ждут кадровые перемены – а именно объединение подразделений и сокращение их числа с 39 до 30, что позволит сэкономить 71 млн руб.

НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА

Еще одно событие, которым запомнится 2018 год – внедрение дизайн-кода. Власти города вернулись к старой идее – привести наружную рекламу, вывески и оформление фасадов к единому стилю. «Дизайн-код» (требования к оформлению) для Ижевска разработали еще в 2015 году, а в феврале – утвердили в правилах благоустройства. Работы стартовали в центральном квадрате, на улицах Пушкинской и Лихвинцева.

12 сентября уже решением госсовета республики были утверждены штрафы за несоблюдение дизайн-кода: для граждан от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц от 30 до 50 тыс. руб. А в ноябре советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский сообщил, что с 2019 года власти начнут работу с собственниками зданий, прилегающих к центральной площади Ижевска.

ЗИМНИЕ. НАШИ

Со 2 по 4 марта в Удмуртии прошло грандиозное событие – всероссийские зимние любительские игры. Игры – аналог Олимпийских игр для новичков и любителей – прошли в нашей стране впервые. В стартах приняли участие около 1500 любителей, которые проверили свои силы в 7 дисциплинах. Кстати, уже следующим летом в Ижевске могут пройти первые летние любительские игры, в которых смогут принять участие даже дети.

СОКРАЩЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

24 апреля Александр Бречалов анонсировал административную реформу, в рамках которой в 2018 году сократили около 30% штата госслужащих администрации главы и правительства Удмуртии. По словам главы региона, за последний год в республике был проведен глубокий анализ, который показал неэффективность существующего уклада. Например, в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики работало шесть заместителей министра. Итоги реформы подвели осенью – на очередной сессии госсовета Удмуртии председатель правительства региона Ярослав Семенов рассказал, что штат министерств региона сократился на 15%. Экономический эффект от проведенных мероприятий составит 106 млн руб.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИЖЕВСКА

В 2018 году был сформирован новый состав общественной палаты Ижевска. Напомним, что одна из задач органа – экспертиза решений городских властей и общественный контроль. 18 декабря ее председателем единогласно выбрали директора медиагруппы «Центр» Анастасию Власову.

КРУПНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ

17 декабря первый зампред правительства республики Александр Свинин сообщил, что АО «Ижевские электрические сети» могут продать до конца 2018 года за 2,9 млрд руб. Разговоры о приватизации предприятия начались еще в январе 2018 года. По словам члена совета директоров ИЭС Андрея Батова, деньги, вырученные с продажи комплекса планируется направить на ремонт социальных объектов. Глава города Олег Бекмеметьев поддержал предложение, напомним, что на данный момент нуждаются в реконструкции около 300 соцобъектов (детские сады, школы).

ВИЗИТ ПОЛПРЕДОВ

В 2018 году Удмуртию посетило сразу два полпреда в ПФО. 26 января Ижевск прибыл теперь уже бывший полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вместе с ним в республику приехал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. В резиденции главы Удмуртии полпред провел многочасовое совещание на тему ситуации жилищного строительства в регионе. Михаил Бабич обратил внимание властей на проблему недостатка жилья для детей-сирот – в 2017 году жилплощадь получили только 186 детей из 3,7 тыс.

28 ноября в республику приехал Игорь Комаров, который занял должность полпреда 7 сентября. Вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым он посетил несколько образовательных учреждений Ижевска, а на совещании в резиденции обсудил реализацию в региона майских указов.

УДМУРТИЯ НА ПМЭФ И ФОРУМЕ ОРУЖЕЙНИКОВ

С 24 по 26 мая в северной столице России прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который посетила большая делегация от Удмуртии. Республику на форуме представили ведущие предприятия региона, а суммарное число соглашений, подписанных республикой, составило 11. Ключевыми из них стало соглашение с «Россетями», которое подразумевает полную модернизацию уличного освещения в Ижевске. Сумма инвестиций составит порядка 750 млн руб. В Санкт-Петербурге были также подписаны соглашения с «Объединенной авиастроительной корпорацией», «Почтой России», ПАО «КамАЗ», «ЛУКОЙЛ», «ТВЭЛ», «1С» и Яндекс.

С 18 по 19 сентября Удмуртия приняла у себя Форум оружейников России, где, в частности, подписала соглашение с разработчиками World of Tanks, которое позволит развивать киберспорт в республике.

ПЕРЕМЕНЫ В «ИЖАВИА»

Первый визит федеральных чиновников в Удмуртию в 2018 году состоялся 12 января, когда в республику прибыли теперь уже бывший заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. В тот же день Александр Бречалов заявил о разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиакомпанию. Эксперты назвали такое решение правильным, отметив, что это позволит вывести аэропорт на новый уровень. Например, пустить новых авиаперевозчиков и увеличить число маршрутов.

Но сделать это удалось не благодаря разделению, которое, кстати, пока так и не состоялось, а смене руководства предприятия. 11 мая 2018 года гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов покинул свой пост, а на его место пришел 38-летний Александр Синельников. В качестве ключевых вопросов, требующих срочного решения, он назвал допуск в аэропорт новых воздушных судов, ремонт взлетно-посадочной полосы. Как итог – запуск новой маршрутной схемы движения на 13 городов России и первый рейс «Аэрофлота» 28 октября. Сейчас власти намерены добиваться для аэропорта статуса «международный».