Утро в Ижевске: нападение собаки, эвакуация торговых центров и отключение горячей воды
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 мая, вторник. В городе сегодня местами кратковременный дождь и гроза. Днем до +31 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Создателю финансовой пирамиды в Ижевске вынесли приговор.
- Стало известно, сколько выделят денег на организацию летнего отдыха для детей Удмуртии.
- Что происходило с транспортом? Открыли ли купальный сезон? А что было в других регионах страны? Рассказываем.
- В Ижевске пройдет прощание со знаменитым радиоведущим Альбертом Аслановым. Многие жители помнят его по работе на станции «Авторадио».
- Неожиданно...В Удмуртии могут открыть стационарный пост ДПС для борьбы с мусором.
- Внимание! В Ижевске ожидается первая гроза.
- Ужас какой-то! Водитель «Газели» не заметил и сбил пенсионерку. По ссылке видео, но сразу предупреждаем, оно не для слабонервных.
- Как прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии запрет на плавание лодок и катамаранов в прибрежной зоне Ижевска.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
НАПАДЕНИЕ СОБАКИ
Фото: Natali Akimova
Несчастный случай произошел в Ижевске на улице Горького 12 мая (подробнее).
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 14 мая некоторым жителям Ижевска придется на время проститься с горячей водой (продолжение).
ЭВАКУАЦИЯ ТЦ
Фото: Архив
В понедельник, 13 мая, поступило несколько сообщений о минировании общественных мест в Ижевске (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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