Утро в Ижевске: нападение собаки, эвакуация торговых центров и отключение горячей воды

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 мая, вторник. В городе сегодня местами кратковременный дождь и гроза. Днем до +31 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Создателю финансовой пирамиды в Ижевске вынесли приговор.

- Стало известно, сколько выделят денег на организацию летнего отдыха для детей Удмуртии.

- Что происходило с транспортом? Открыли ли купальный сезон? А что было в других регионах страны? Рассказываем.

- В Ижевске пройдет прощание со знаменитым радиоведущим Альбертом Аслановым. Многие жители помнят его по работе на станции «Авторадио».

- Неожиданно...В Удмуртии могут открыть стационарный пост ДПС для борьбы с мусором.

- Внимание! В Ижевске ожидается первая гроза.

- Ужас какой-то! Водитель «Газели» не заметил и сбил пенсионерку. По ссылке видео, но сразу предупреждаем, оно не для слабонервных.

- Как прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии запрет на плавание лодок и катамаранов в прибрежной зоне Ижевска.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НАПАДЕНИЕ СОБАКИ

Фото: Natali Akimova

Несчастный случай произошел в Ижевске на улице Горького 12 мая (подробнее).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 14 мая некоторым жителям Ижевска придется на время проститься с горячей водой (продолжение).

ЭВАКУАЦИЯ ТЦ

Фото: Архив

В понедельник, 13 мая, поступило несколько сообщений о минировании общественных мест в Ижевске (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».