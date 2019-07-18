Утро в Ижевске: массовая гибель пчел, утонувшая девочка и выпускники без дипломов
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июля, четверг. Радуемся теплой погоде, пока опять не пришли дожди. Сегодня за окном до +27°С, без осадков. Предлагаем почитать новости одной строкой:
-Разбираемся, соответствуют ли детские аттракционы всем правилам.
-Кассир присвоила миллион, принадлежащий Минздраву Удмуртии. Какое наказание ей назначили.
-Вот уж действительно хорошая новость! Испытания теплосетей пройдут, а воду не отключат.
-В частном секторе Ижевска начали благоустраивать канавы.
-Специалисты вновь зафиксировали повышение цены на бензин.
-Ох уж этот непостоянный знак на перекрестке Гагарина-Магистральная. Мы выяснили, по какой причине несколько раз его меняли.
-Очередное ДТП по вине пьяного водителя. Есть пострадавшие.
-Ужас! Врач с судимостью продолжал работать с детьми в больнице.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
УТОНУВШИЙ РЕБЕНОК
Фото: www.kp.kz
В Удмуртии шестилетняя девочка утонула в реке во время купания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике (подробнее).
В ЧЕМ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ПЧЕЛ
Фото: Эдуард Карипов
Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках во многих районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей? (продолжение).
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
Фото: Архив
Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало (продолжение).
ВЫПУСКНИКИ ВУЗА БЕЗ ДИПЛОМОВ
Фото: Архив
В УдГУ сложилась непростая ситуация с выдачей дипломов. Выпускники, которые уже защитили свою работу и хотели бы поступать в магистратуру, не могут этого сделать, потому что задерживают вручение диплома (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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