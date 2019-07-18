Утро в Ижевске: массовая гибель пчел, утонувшая девочка и выпускники без дипломов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июля, четверг. Радуемся теплой погоде, пока опять не пришли дожди. Сегодня за окном до +27°С, без осадков. Предлагаем почитать новости одной строкой:

-Разбираемся, соответствуют ли детские аттракционы всем правилам.

-Кассир присвоила миллион, принадлежащий Минздраву Удмуртии. Какое наказание ей назначили.

-Вот уж действительно хорошая новость! Испытания теплосетей пройдут, а воду не отключат.

-В частном секторе Ижевска начали благоустраивать канавы.

-Специалисты вновь зафиксировали повышение цены на бензин.

-Ох уж этот непостоянный знак на перекрестке Гагарина-Магистральная. Мы выяснили, по какой причине несколько раз его меняли.

-Очередное ДТП по вине пьяного водителя. Есть пострадавшие.

-Ужас! Врач с судимостью продолжал работать с детьми в больнице.

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УТОНУВШИЙ РЕБЕНОК

Фото: www.kp.kz

В Удмуртии шестилетняя девочка утонула в реке во время купания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике (подробнее).

В ЧЕМ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ПЧЕЛ

Фото: Эдуард Карипов

Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках во многих районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей? (продолжение).

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Фото: Архив

Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало (продолжение).

ВЫПУСКНИКИ ВУЗА БЕЗ ДИПЛОМОВ

Фото: Архив

В УдГУ сложилась непростая ситуация с выдачей дипломов. Выпускники, которые уже защитили свою работу и хотели бы поступать в магистратуру, не могут этого сделать, потому что задерживают вручение диплома (подробнее).