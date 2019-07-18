2019-07-18T07:37:09+03:00
Общество

Утро в Ижевске: массовая гибель пчел, утонувшая девочка и выпускники без дипломов

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 июля, четверг. Радуемся теплой погоде, пока опять не пришли дожди. Сегодня за окном до +27°С, без осадков. Предлагаем почитать новости одной строкой:

-Разбираемся, соответствуют ли детские аттракционы всем правилам.

-Кассир присвоила миллион, принадлежащий Минздраву Удмуртии. Какое наказание ей назначили.

-Вот уж действительно хорошая новость! Испытания теплосетей пройдут, а воду не отключат.

-В частном секторе Ижевска начали благоустраивать канавы.

-Специалисты вновь зафиксировали повышение цены на бензин.

-Ох уж этот непостоянный знак на перекрестке Гагарина-Магистральная. Мы выяснили, по какой причине несколько раз его меняли.

-Очередное ДТП по вине пьяного водителя. Есть пострадавшие.

-Ужас! Врач с судимостью продолжал работать с детьми в больнице.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УТОНУВШИЙ РЕБЕНОК

Фото: www.kp.kz

Фото: www.kp.kz

В Удмуртии шестилетняя девочка утонула в реке во время купания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике (подробнее).

В ЧЕМ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ПЧЕЛ

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Этим летом от массовой гибели пчел пострадали по меньшей мере 20 регионов России. Удмуртия - в их числе. Падеж пчел зарегистрирован уже на 40 пасеках во многих районах республики. Кто виноват в происходящем, ждать ли подорожания меда и опасен ли мед с отравленных полей? (продолжение).

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Фото: Архив

Фото: Архив

Приговором завершилось уголовное дело, расследование которого длилось в Удмуртии два года. На новогоднем корпоративе в полиции завязалась потасовка, в результате которой участкового ударили ножом. Дело пытались замять, но правосудие восторжествовало (продолжение).

ВЫПУСКНИКИ ВУЗА БЕЗ ДИПЛОМОВ

Фото: Архив

Фото: Архив

В УдГУ сложилась непростая ситуация с выдачей дипломов. Выпускники, которые уже защитили свою работу и хотели бы поступать в магистратуру, не могут этого сделать, потому что задерживают вручение диплома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года
На участке улицы 10 лет Октября в Ижевске ограничат движение
«Хохряковское» кладбище в Ижевске закроют для свободных захоронений
«Комсомолка» проверила состояние отремонтированных дорог в Ижевске после ливня
Ижевчанина задержали за незаконную вырубку леса
Кассира осудили за присвоение миллиона рублей, принадлежащих Минздраву Удмуртии
Следующий этап гидравлических испытаний в Ижевске пройдет без отключений воды
Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране
Шестилетняя девочка из Удмуртии утонула во время купания
В частном секторе Ижевска роют канавы для водоотведения
«Я не собираюсь участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио»: Туктамышева разыграла поклонников
22 июля на «НАШЕм Радио в Ижевске» стартует игра «Охота»
Из-за ДТП в Ижевске остановлено движение трамвая №5
В Удмуртии зафиксировали повышение цен на бензин
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
Что было с дорожным знаком на перекрестке улиц Гагарина и Магистральная в Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в #BottleCapChallenge
Администрация Удмуртского государственного университета извинилась за задержку дипломов
Два человека из Удмуртии пострадали в ДТП с пьяным водителем
Жительница Удмуртии пыталась пронести в колонию запрещенные предметы в прическе
Дорожники приступили к ремонту сразу трех улиц в Ижевске
Ижевчане смогут присмотреться к квартирам в новостройках
Детский врач из Удмуртии, осужденный за незаконный оборот наркотиков, продолжал работать
В Ижевске вновь подняли вопрос об установке памятника Петру Чайковскому
Почему сломали новые бордюры на улице Салютовская в Ижевске?
Житель Удмуртии пытался зарезать «наемных убийц»
КВН-щик из Удмуртии просит Путина изменить правовой статус отца в России