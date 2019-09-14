Итоги недели в Ижевске: трагедия у Госсовета, отказ от объединения школ и «Соколы России» вместо «Русских Витязей»
Коротко о главном:
В Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения
Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии
Провал произошел на улице Петрова в Ижевске
Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Голова ребенка застряла между прутьями, когда тот играл на детской площадке в Удмуртии
Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска
ГИБДД прокомментировала смерть пешехода на трассе в Удмуртии
Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии
С подробностями:
Трагедия у Госсовета
Фото: Сергей Грачёв
10 сентября в 1 РКБ скончался ижевский ученый Альберт Разин. Он пришел на пикет к зданию Госсовета Удмуртии и неожиданно поджег себя.
Школы №30 и №40 решили не объединять
Фото: Амир Закиров
Ижевские школы №40 и №30 решили не объединять, как планировалось. Многие родители выступали против реорганизации, считая, что это повредит детям. Точку в данном вопросе поставила рабочая группа, включающая представителей администрации, родителей и педагогов: школы останутся двумя разными учреждениями.
Галине Кулаковой поставили памятник
Фото: администрация Воткинского района
В комплексе «Камские дали» в Воткинском районе открыли памятник знаменитой лыжнице Галине Кулаковой. В день открытия все желающие могли сфотографироваться с всемирно известной спортсменкой и получить ее автограф.
«Соколы» вместо «Витязей»
Фото: wikipedia.org
Вместо «Русских Витязей» на празднике в честь Дня оружейника в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России».
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ИСТОЧНИК KP.RU