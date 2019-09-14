Итоги недели в Ижевске: трагедия у Госсовета, отказ от объединения школ и «Соколы России» вместо «Русских Витязей»

Коротко о главном:

В Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения

Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии

Провал произошел на улице Петрова в Ижевске

Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб

Голова ребенка застряла между прутьями, когда тот играл на детской площадке в Удмуртии

Беспилотники из Удмуртии исследуют рисунки на перуанском плато Наска

ГИБДД прокомментировала смерть пешехода на трассе в Удмуртии

Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии

С подробностями:

Трагедия у Госсовета

Фото: Сергей Грачёв

10 сентября в 1 РКБ скончался ижевский ученый Альберт Разин. Он пришел на пикет к зданию Госсовета Удмуртии и неожиданно поджег себя.

Школы №30 и №40 решили не объединять

Фото: Амир Закиров

Ижевские школы №40 и №30 решили не объединять, как планировалось. Многие родители выступали против реорганизации, считая, что это повредит детям. Точку в данном вопросе поставила рабочая группа, включающая представителей администрации, родителей и педагогов: школы останутся двумя разными учреждениями.

Галине Кулаковой поставили памятник

Фото: администрация Воткинского района

В комплексе «Камские дали» в Воткинском районе открыли памятник знаменитой лыжнице Галине Кулаковой. В день открытия все желающие могли сфотографироваться с всемирно известной спортсменкой и получить ее автограф.

«Соколы» вместо «Витязей»

Фото: wikipedia.org

Вместо «Русских Витязей» на празднике в честь Дня оружейника в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России».

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