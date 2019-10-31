Утро в Ижевске: пьяное ДТП в Екатеринбурге, убитый солдат из Удмуртии и журналист из Ижевска на шоу Андрея Малахова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 31 октября, четверг. В городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Соцсети облетело сообщение о массовом отравлении ижевчан. Проверяем, так ли это?

- Угрожал ножом и бил: ижевчанина обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины.

- Руководство ИПОПАТ ответило на вопросы слушателей радио «КП».

- На улице Берша произошло ДТП по вине пьяного водителя.

- Тренировки с ХК «Ижсталь» проведет заслуженный мастер спорта России.

- В сентябре малыши-рысята из Ижевска переехали в Омскую область. Как они сейчас себя чувствуют и какие имена им дали.

- Каким образом вода в квартирах ижевчан может улучшиться.

- Волонтеров в Удмуртии будут учить правильным действиям во время ЧС.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии

Фото: Архив

29 октября Минобороны России выслали самолетом из Читы тела семерых военнослужащих. Трех бойцов доставили на Алтай, двоих в Оренбург, одного в Удмуртию и одного в Белгород (подробности).

Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

Фото: скриншот видео

Он жил в поселке, где произошла трагедия с ребенком, семья мальчика скрывается, а жители поселка хотят, чтобы виновные были наказаны. Журналист провел собственное расследование (подробнее).

ДТП с пьяным водителем: житель Удмуртии влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге

Фото: vk.com/dtp_ekb

По предварительной информации пьяный мужчина за рулем машины «КИА» не справился с управлением и врезался в бетонный разделительный блок (подробнее).