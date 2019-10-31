2019-10-31T07:46:43+03:00
Общество

Утро в Ижевске: пьяное ДТП в Екатеринбурге, убитый солдат из Удмуртии и журналист из Ижевска на шоу Андрея Малахова

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 31 октября, четверг. В городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем до -1 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Соцсети облетело сообщение о массовом отравлении ижевчан. Проверяем, так ли это?

- Угрожал ножом и бил: ижевчанина обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины.

- Руководство ИПОПАТ ответило на вопросы слушателей радио «КП».

- На улице Берша произошло ДТП по вине пьяного водителя.

- Тренировки с ХК «Ижсталь» проведет заслуженный мастер спорта России.

- В сентябре малыши-рысята из Ижевска переехали в Омскую область. Как они сейчас себя чувствуют и какие имена им дали.

- Каким образом вода в квартирах ижевчан может улучшиться.

- Волонтеров в Удмуртии будут учить правильным действиям во время ЧС.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии

Фото: Архив

Фото: Архив

29 октября Минобороны России выслали самолетом из Читы тела семерых военнослужащих. Трех бойцов доставили на Алтай, двоих в Оренбург, одного в Удмуртию и одного в Белгород (подробности).

Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Он жил в поселке, где произошла трагедия с ребенком, семья мальчика скрывается, а жители поселка хотят, чтобы виновные были наказаны. Журналист провел собственное расследование (подробнее).

ДТП с пьяным водителем: житель Удмуртии влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге

Фото: vk.com/dtp_ekb

Фото: vk.com/dtp_ekb

По предварительной информации пьяный мужчина за рулем машины «КИА» не справился с управлением и врезался в бетонный разделительный блок (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Рабочий в Татарстане напал с ножницами на уроженца Удмуртии
Совет отцов может появиться в школах Ижевска
В гаражном кооперативе Удмуртии уничтожали опасные медицинские отходы
Как власти Ижевска планируют делать освещение во всем городе
Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2020 году
Житель Удмуртии пьяным влетел в бетонное ограждение в Екатеринбурге
Правда ли, что в Ижевске жители массово отравились водой
Новый вид мошенничества в социальных сетях установили полицейские Ижевска
Угрожал ножом и бил: ижевчанина обвиняют в изнасиловании незнакомой женщины
Сборная России по дзюдо приехала в Ижевск на Первенство Европы
Пьяный водитель врезался в две машины в Ижевске
Журналист из Ижевска принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир»
Тренировки с ХК «Ижсталь» проведет заслуженный мастер спорта России
Двоих ижевчан осудили за покушение на сбыт наркотиков
От рук рядового в Забайкалье погиб уроженец Удмуртии
Рыси из Ижевска освоились в Большереченском зоопарке
Бухгалтер из Ижевска перевела мошенникам почти 600 тысяч рублей
До конца года в квартирах 6000 ижевчан качество воды улучшится