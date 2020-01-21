Утро в Ижевске: причина смерти ребенка в садике, митинг зоозащитников и январская жара

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 21 января. Сегодня днем будет облачно, временами ожидается мокрый снег и морось, температура 0..-2°С. К вечеру почти не похолодает. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января

- Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов Удмуртии будут брать штраф до миллиона рублей

- В крещенских купаниях в Удмуртии приняло участие более 22 тысячи человек

- Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио

- 5 красивых фото с ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске

- На улице Холмогорова в Ижевске вновь произошло повреждение водопровода

- На дорогах Ижевска из-за оттепели начали появляться аварийные ямы

А теперь к главным новостям:

Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии

Фото: Сергей Грачёв

Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии. Двух мужчин разыскивали с июня 2019 года. Именно тогда весь Ижевск узнал о жестоком убийстве 44-летнего отца и 22-летнего сына. Из квартиры, в которой они проживали, были похищены 16 миллионов рублей.

Фотофакт: зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных

Фото: vk.com/azj_izhevsk

Около 70 жителей Ижевска приняли участие в акции, главным требованием которой стало создание и строительство приютов для животных по всей республике. Она состоялась 19 января у Вечного огня.

Годовалая девочка из Ижевска погибла от отека мозга

Фото: pixabay.com

Годовалая девочка в одном из частных детских садов Ижевска скончалась от вирусной инфекции, которая повлекла отек мозга. Об этом журналистам рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

Три дня в Ижевске была рекордная для января температура воздуха

Фото: Амир Закиров

Эту зиму в Ижевске можно, пожалуй, уже назвать аномальной. Она не просто теплая, а очень теплая. 16, 17, 18 января температура воздуха била все рекорды по максимальности. Кроме этого, все дни с начала января теплее норм на 5-15°С.

«Ситуация с уборкой снега в этом году лучше»: Глава Ижевска проверил содержание дорог в городе

https:vk.com/olegbekmemetev

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ходе традиционной субботней прогулки по городу проверил содержание дорог. На выезде присутствовали подрядчики, служба благоустройства, общественники, представители ГИБДД и МЧС.

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