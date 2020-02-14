Утро в Ижевске: как устроено трамвайное депо, запреты врачам и терминал самообслуживания в автобусах
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 февраля, пятница! В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Алина Загитова вместе с другими участницами группы Этери Тутберидзе сняла для обложки журнала "Татлер" и экслюзивно рассказала о планах на будущее.
- Преступление на преступлении.... Вот еще один ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю.
- Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске.
- Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире.
- Министр культуры Удмуртии рассказал, как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки.
- Помните порыв в районе улицы Холмогорова? Мы узнали, кто будет платить за огромное количество воды.
- Вы только посмотрите, какое чудо! В зоопарке Удмуртии родился детеныш альпака.
- В Ижевске предстанет перед судом "домашний тиран", почти год избивавший троих детей.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и снять старшего по дому
Фото: Архив
«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем (подробнее).
Запрет врачам
Фото: pixabay.com
В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от детей с синдромом Дауна. Распоряжение опубликовано на сайте Минздрава республики (подробнее).
Терминал самообслуживания
Фото: пресс-служба ИПОПАТ
«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания Он может выдавать билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами и электронными проездными (подробнее).
Как работают трамваи в Ижевске?
Фото: Амир Закиров
В рамках проекта «Закулисье» мы расскажем и покажем работу городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы и можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, читайте в материале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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