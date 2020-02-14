2020-02-14T07:39:19+03:00
Общество

Утро в Ижевске: как устроено трамвайное депо, запреты врачам и терминал самообслуживания в автобусах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 февраля, пятница! В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Алина Загитова вместе с другими участницами группы Этери Тутберидзе сняла для обложки журнала "Татлер" и экслюзивно рассказала о планах на будущее.

- Преступление на преступлении.... Вот еще один ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю.

- Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске.

- Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире.

- Министр культуры Удмуртии рассказал, как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки.

- Помните порыв в районе улицы Холмогорова? Мы узнали, кто будет платить за огромное количество воды.

- Вы только посмотрите, какое чудо! В зоопарке Удмуртии родился детеныш альпака.

- В Ижевске предстанет перед судом "домашний тиран", почти год избивавший троих детей.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и снять старшего по дому

Фото: Архив

Фото: Архив

«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем (подробнее).

Запрет врачам

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии врачам запретили советовать родителям отказываться от детей с синдромом Дауна. Распоряжение опубликовано на сайте Минздрава республики (подробнее).

Терминал самообслуживания

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания Он может выдавать билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами и электронными проездными (подробнее).

Как работают трамваи в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В рамках проекта «Закулисье» мы расскажем и покажем работу городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы и можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, читайте в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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