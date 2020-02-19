2020-02-19T06:34:24+03:00
Общество

Утро в Ижевске: смертельное ДТП, студентка ИГМА с сомнительной медициной и демонтаж ледового городка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗаикровФото: Амир Заикров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 февраля, среда! В городе сегодня облачно, небольшой снег, дождь. Днем до 0...+2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Помните, мы рассказывали про девочку, которая получила травму на тротуаре? Так вот, мы узнали, почистили ли этот участок.

- Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском.

- В районах Удмуртии продолжают закрывать школы и детские сады на карантин. Узнали, сколько жителей обратились за медпомощью.

- А ваши карапузы готовы к ежегодному забегу? Не забудьте зарегистрироваться! Все правила по ссылке.

- Из-за чего житель Пермского края может лишиться свободы на срок до 20 лет.

- В Ижевске будут судить 13 местных жителей, которые организовали подпольный парфюмерный завод.

- «Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру.

- Очередной порыв произошел в Ижевске. Узнали где и в каких домах отключили воду.

- Продажу зажигалок несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СТУДЕНТКА ИЗ ИЖЕВСКА С СОМНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ

Фото: скриншот

Фото: скриншот

«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ (подробнее).

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на 124 километре автодороги федерального значения «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (подробнее).

УБОРКА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

18 февраля стало известно о начале демонтажа ледового городка на Центральной площади Ижевска. Фотограф «Комсомолки» побывал на площади и запечатлел последние очертания городка, а также в его объектив попали рабочие с пилой, которые беспощадно ломали уже чуть подтаявшие фигуры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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