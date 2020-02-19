Утро в Ижевске: смертельное ДТП, студентка ИГМА с сомнительной медициной и демонтаж ледового городка
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 февраля, среда! В городе сегодня облачно, небольшой снег, дождь. Днем до 0...+2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Помните, мы рассказывали про девочку, которая получила травму на тротуаре? Так вот, мы узнали, почистили ли этот участок.
- Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском.
- В районах Удмуртии продолжают закрывать школы и детские сады на карантин. Узнали, сколько жителей обратились за медпомощью.
- А ваши карапузы готовы к ежегодному забегу? Не забудьте зарегистрироваться! Все правила по ссылке.
- Из-за чего житель Пермского края может лишиться свободы на срок до 20 лет.
- В Ижевске будут судить 13 местных жителей, которые организовали подпольный парфюмерный завод.
- «Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру.
- Очередной порыв произошел в Ижевске. Узнали где и в каких домах отключили воду.
- Продажу зажигалок несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СТУДЕНТКА ИЗ ИЖЕВСКА С СОМНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНОЙ
Фото: скриншот
«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ (подробнее).
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии на 124 километре автодороги федерального значения «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике (подробнее).
УБОРКА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА
Фото: Дмитрий Селезнев
18 февраля стало известно о начале демонтажа ледового городка на Центральной площади Ижевска. Фотограф «Комсомолки» побывал на площади и запечатлел последние очертания городка, а также в его объектив попали рабочие с пилой, которые беспощадно ломали уже чуть подтаявшие фигуры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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