2020-07-18T15:51:13+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: новый плавучий остров, продажа детского сада и запрет на посещение лесов

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Коротко о главном:

- Даниил из Удмуртии рос обычным ребенком - просто не отличался крепким здоровьем. Но в 15 лет обнаружилась скрытая болезнь: порок сердца, который не смогли выявить в детстве. Уже два года подросток борется с недугом, он перенес сложнейшую операцию и сейчас проходит дорогостоящее лечение. В наших силах помочь ему побороть болезнь.

- Бару «Питьсбург» в Ижевске запретят продавать алкоголь ночью.

- Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния.

- Не опять, а снова. Цены на бензин выросли в Удмуртии.

- Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля.

-Женщину из Удмуртии, которая неделю не выходила на связь, нашли мертвой в квартире.

- Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести».

- Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии.

- В июне мы вам рассказывали о 17-летней девочке, которая погибла от отравления алкоголем. Прокуратура Удмуртии рассказала о результатах проверки.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НОВЫЙ ОСТРОВ В ИЖЕВСКЕ

Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

На Ижевском пруду обнаружили новый плавучий остров. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования столицы Удмуртии.

ПРОДАЖА ДЕТСКОГО САДА

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что детский сад №232 в Ижевске могут закрыть и продать.Так что же все-таки будет со зданием детского садика, его сотрудниками и ребятами, которые его посещают? Подробнее.

СПАСЕНИЕ ТОНУЩИХ

В Удмуртии с начала недели на воде было спасено три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, первый случай произошел в Сарапуле. 14 июля сотрудники пожарно-спасательной части города патрулировали берег реки Кама. К ним подбежали две женщины и сообщили, что неподалеку на берегу лежит мужчина без сознания. Спасатели вызвали скорую помощь и оказали первую помощь мужчине.

В ЛЕС НИ НОГОЙ!

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Так, с 15 июля по 4 августа 2020 года нельзя будет посещать леса в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Красногорском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Игринском, Увинском, Шарканском, Яганском (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинском лесничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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