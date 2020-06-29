2020-06-29T07:48:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Утро в Ижевске: новое жилье погорельцам, погода на неделю и самые страшные ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июня, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +15...+17 градусов, кратковременные дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов.

- Александр Бречалов поделился рецептом оладушек.

- Машина укатилась с парковки в Ижевске

- Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России.

- Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ.

- В Ижевске задержали 27-летнего закладчика наркотиков. При нем был обнаружен сверток – содержимое он планировал сбыть в Первомайском районе.

- У школы юных летчиков в Ижевске появилась еловая аллея.

- Важная новость для школьников и их родителей. В Ижевске проводится конкурсный набор учеников в «Гуманитарный лицей» по программам «Высшей школы экономики».

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В начале недели в Ижевске сохранится прохладная погода. По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 30 июня ожидается самым прохладным днем следующей недели.

САМЫЕ СТРАШНЫЕ ДТП

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими серьезными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЗАМЕН СГОРЕВШЕГО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 29 июня: 20 новых случаев заражения и 7 человек в тяжелом состоянии
Молодежный парламент Удмуртии предложил ограничить в регионе продажу одноразовой пластиковой посуды и пакетов
Более 2 тысяч медиков в Удмуртии получили стимулирующие выплаты
Двое рыбаков чуть не утонули на Каме в Удмуртии
Рита Керн из Удмуртии с восьмым размером груди называла Путина «божественным»
Машина укатилась с парковки в Ижевске
«Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов
«Пора жарить»: глава Удмуртии поделился рецептом оладушек
Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье
Штрафы за выгул собак в неположенном месте введены в Удмуртии
Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России
Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ