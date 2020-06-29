Утро в Ижевске: новое жилье погорельцам, погода на неделю и самые страшные ДТП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июня, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +15...+17 градусов, кратковременные дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- «Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов.

- Александр Бречалов поделился рецептом оладушек.

- Машина укатилась с парковки в Ижевске

- Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России.

- Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ.

- В Ижевске задержали 27-летнего закладчика наркотиков. При нем был обнаружен сверток – содержимое он планировал сбыть в Первомайском районе.

- У школы юных летчиков в Ижевске появилась еловая аллея.

- Важная новость для школьников и их родителей. В Ижевске проводится конкурсный набор учеников в «Гуманитарный лицей» по программам «Высшей школы экономики».

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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Фото: Амир Закиров

В начале недели в Ижевске сохранится прохладная погода. По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 30 июня ожидается самым прохладным днем следующей недели.

САМЫЕ СТРАШНЫЕ ДТП

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими серьезными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЗАМЕН СГОРЕВШЕГО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.