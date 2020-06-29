Утро в Ижевске: новое жилье погорельцам, погода на неделю и самые страшные ДТП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июня, понедельник. В городе сегодня переменная облачность, днем до +15...+17 градусов, кратковременные дожди. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- «Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов.
- Александр Бречалов поделился рецептом оладушек.
- Машина укатилась с парковки в Ижевске
- Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России.
- Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ.
- В Ижевске задержали 27-летнего закладчика наркотиков. При нем был обнаружен сверток – содержимое он планировал сбыть в Первомайском районе.
- У школы юных летчиков в Ижевске появилась еловая аллея.
- Важная новость для школьников и их родителей. В Ижевске проводится конкурсный набор учеников в «Гуманитарный лицей» по программам «Высшей школы экономики».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
Фото: Амир Закиров
В начале недели в Ижевске сохранится прохладная погода. По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 30 июня ожидается самым прохладным днем следующей недели.
САМЫЕ СТРАШНЫЕ ДТП
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими серьезными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВЗАМЕН СГОРЕВШЕГО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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