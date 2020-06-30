Утро в Ижевске: новые правила благоустройства, пожары из-за грозы и новый этап снятия ограничений

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 30 июня. Сегодня в Ижевске ожидается до +15 градусов тепла и дожди. Желаем вам отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

Работы по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования возобновят в Удмуртии

Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры

В июле в Удмуртии начнут работать санатории и детские лагеря

В одном из районов Ижевска может появиться памятная стела «Город трудовой доблести»

Фото: новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска

8-летний мальчик в Ижевске получил травмы в результате ДТП

В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара

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Как работают машинисты в Ижевске?

ФОТО: Амир Закиров

Скорость, дальние города и огромная машина, управляемая человеком - все это о профессии машиниста. В новом выпуске проекта «Закулисье» «Комсомолка» расскажет о том, как устроена кабина машиниста и что интересного там есть. Экскурсию нам провел машинист с 30-летним стажем Владислав Калашников.

За что еще жители Удмуртии смогут проголосовать 1 июля?

ФОТО: Амир Закиров

1 июля состоится всероссийское голосование о поправках в Конституцию России. Но жителей Удмуртии будут ждать на участках и другие бюллетени. Рассказываем, по каким еще вопросам нам предстоит принять решение.

Какие правила благоустройства введут в Ижевске?

ФОТО: Архив

23 июня депутаты Гордумы Ижевска рассмотрели предложения о внесении новых правил благоустройства. Что в итоге из них приняли и когда они вступят в силу, разбиралась «Комсомолка».

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 июня 2020 года

ФОТО: Архив

В Удмуртии 29 июня зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях. Рассказываем, что еще произошло за день.

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