По статистике в 2020 году аварий на дорогах стало меньше. Однако, конечно, они никуда не исчезли. В минувшем году под колесами автомобилей оказывались дети, пенсионеры и остальные жители. Водители не справляли с управлением и улетали в кюветы. Кроме всего прочего в регионе было несколько крупных погонь за виновниками ДТП. «Комсомолка» сделала подборку самых жутких аварий, произошедших на дорогах Удмуртии в 2020 году.Погиб 10-летний мальчик5 января 2020 года на 19 км автодороги «Псеево-Крынды» Алнашского района 44-летняя женщина, водитель машины «Тойота Ярис» при обгоне в зоне действия знака «Обгон запрещен», врезалась во встречную машину «Лифан» под управлением 70-летнего мужчины. В результате ДТП , пассажир «Тойоты» -10-летний мальчик и 25-летний молодой человек погибли на месте, водитель и пассажиры – 10-летний мальчик и 22-летняя девушка, а также водитель и пассажир машины «Лифан» - 69-летняя женщина, получили травмы, их отвезли в больницу.Ребенок и пенсионер оказались под колесами фурыДТП произошло 14 февраля 2020 года на 145 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга». 60-летний водитель машины «Дэу Нексия» не справился с управлением и вылетел на «встречку» где врезался в грузовик «Ман». Водитель легковушки и 4-летняя девочка погибли на месте.Погибли двое взрослых и двое детей24 февраля 2020 года на 18 километре автодороги «Игра-Глазов» Игринского района Удмуртии водитель машины «Тойота» вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Икс рей». В результате водитель «Лады» и три его пассажира: 36-летняя женщина, 8 и 7-летние дети погибли. Водителя «Тойоты» и троих пассажиров, в числе которых один ребенок, отвезли в больницу.Семь пострадавших и один погибший14 мая 2020 года недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля: «Рено Сандеро», «Киа Оптима» и ВАЗ-2106. В результате ДТП один из водителей скончался, ещё семь участников, в том числе 6-летний ребенок, получили различные травмы.Сбили лося и погибли25 июля 2020 года на 9 километре автодороги «Игра - Глазов» 21-летний водитель машины «Лада Ларгус» сбил лося, от удара машина улетела в кювет, из-за этого водитель и его пассажир скончались.Погиб 72-летний водитель мотороллера12 августа 2020 года на 28 километре автодороги «Ижевск-Ува» Завьяловского района 28-летний водитель машины «Рено Логан» врезался в попутно двигающийся мотороллер, за рулем которого был 72-летний мужчина, который скончался.Погибло шесть человек14 сентября 2020 года столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате ДТП смертельные травмы получили 6 человек, в том числе трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения. Все погибшие находились в одной машине.Пешехода переехали сразу две машины11 октября 2020 года на трассе «Ижевск - Сарапул» мужчина был сбит сразу двумя машинами. Сначала пешехода сбил «Форд-Мондео». А дальше удар отбросил его под колёса «Лады». От полученных травм мужчина скончался.Автомобиль согнуло пополам15 декабря 2020 года в Ижевске на улице Баранова 22-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору линии электропередач. Мужчина скончался на месте происшествия.Дети остались сиротами15 декабря 2020 года на 15 км автомобильной дороги «Ува - Сюмси» Увинского района водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в попутно движущийся КамАЗ. После столкновения машины оказались в кювете. В результате аварии погибли водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – 39-летняя женщина. Еще два пассажира «Лада Гранта» мальчики 2 и 4 лет получили травмы, их увезли в больницу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 3 января 2021 года: какие районы лидируют по количеству заболевшихГастропоезд с 80 туристами прибыл в Ижевск