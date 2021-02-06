Итоги недели в Ижевске: открытие школы после капремонта, снежная каша во дворах, фестиваль ледовых скульптур и суд над экс-главой республики

Создание "Ворот в будущее" фото: "Удмуртский лед"

На календаре – суббота, 6 февраля. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Грузовик врезался в служебную машину с мигалками и сиреной в Ижевске

Ижевчанка о браке с немцем: «Если бы папа узнал о моих слезах, силой вывез бы из Германии»

«Осмотр трупа может длиться до шести часов»:откровения следователя из Ижевска

С 2016 года в Удмуртии провели ремонт 360 лифтов. Еще нужно заменить 271 лифт в домах республики

Онкологи Удмуртии впервые провели малоинвазивные операции

Назначен новый главный тренер ФК «Зенит-Ижевск». Место Константина Кайгородова занял 50-летний специалист:

В Удмуртию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Напоминаем о том, где и как можно поставить прививку:

В Саранске прошел финал VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Сразу 15 туристических маршрутов Удмуртии стали призерами этого конкурса:

Количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов уменьшилось в Удмуртии

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КРЫША БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЕТ

Школа 27 в обновленном виде фото: архив "Комсомольской Правды"

1 февраля, в Ижевске возобновился учебный процесс для более 600 учеников школы № 27. В рамках проекта «Большой ремонт», отремонтировали кровлю и обновили фасад и сделали его теплым и вентилируемым.

НЕДЕЛЯ СНЕГОПАДОВ ИСПЫТАЛА ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ИЖЕВСКА НА ПРОЧНОСТЬ

Непроходимые дворы фото: архив "Комсомольской Правды"

Несколько дней Ижевск накрывают снегопады, а горожане жалуются на снежную «кашу» на дорогах. Тем временем депутаты Городской Думы Ижевска решили своими ногами изучить, как чистят тротуары в городе. Вместе с ними по заснеженному городу прогулялась и наш корреспондент вместе с рабочей группой прошлась по городку Металлургов.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР ПРОХОДИТ В ИЖЕВСКЕ

Как создаются ледяные скульптуры фото: "Удмуртский лед"

С 1 по 6 февраля мастера со всей России и из-за рубежа создадут в Ижевске галерею из 12 ледовых скульптур. Ижевчане смогут увидеть, как из ледяной глыбы при помощи бензопилы мастера создают прекрасные фигуры.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА ОБЖАЛОВАТЬ ПРИГОВОР

Экс-глава республики не признает себя виновным фото:архив "Комсомольской правды"

3 февраля в Верховном Суде УР закончилось рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Вместе с адвокатом он оспаривал приговор суда, которым за взятку в особо крупных размерах ему назначено 10 лет строгого режима и штраф 275 млн рублей