Утро в Ижевске: освобождение Соловьева, необычные способы передвижения по лужам и правила записи в 1 класс

Одна из главных новостей вчерашнего дня: экс-главу Удмуртии освободили от заключения
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 31 марта. Синоптики обещают нам пасмурную погоду и снег с дождем, но пока небо не затянуло тучами, мы предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов
- Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство 71-летнего односельчанина
- Жители Удмуртии должны будут регистрировать домашних животных
- Ливневую канализацию Ижевска начали чистить перед паводком
- Удмуртия вошла в десятку лучших регионов по искусственному лесовосстановлению
- 9 детских садов в Удмуртии закрылись из-за ОРВИ на карантин
- С 30 марта по 1 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра до 18 м/с
- На подготовку проекта реконструкции парка «Берёзовая роща» в Ижевске выделят 8 миллионов рублей
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
С лужами справятся… Лодки!
Фотография появилась в одной из ижевских групп в социальных сетях Фото: vk.com/izhevsk118?w=wall-141514192_1636474
Очень много жалоб на лужи от жителей Ижевска можно увидеть в социальных сетях. Но есть те, кто не прочь посмеяться над мокрым кризисом города. Например, ижевчанин предложил передвигаться по затопленным улицам на надувной лодке!
В колонию за убийство матери
26-летний житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за убийство матери
Фото: Диля Ахмадишина
Вчера, 30 марта, Устиновский районный суд Ижевска назначил 26-летнему убийце матери из Ижевска наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. Подробности дела узнаете по ссылке.
Как попасть в 1 класс?
В 2021 году правила записи в 1 класс изменились
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В этом году Минпросвещения России опередило новый порядке записи детей в школу. Как записать ребенка в первый класс, подробно рассказываем в нашем материале.
Все-таки освободили
Бывшего главу Удмуртии освободили по состоянию здоровья
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Александра Соловьева, экс-главу Удмуртии, освободили от заключения. Все из-за состояния здоровья.