Утро в Ижевске: освобождение Соловьева, необычные способы передвижения по лужам и правила записи в 1 класс

Одна из главных новостей вчерашнего дня: экс-главу Удмуртии освободили от заключения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 31 марта. Синоптики обещают нам пасмурную погоду и снег с дождем, но пока небо не затянуло тучами, мы предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии в 2020 году снизилось число разводов

- Житель Удмуртии осужден на 9 лет за убийство 71-летнего односельчанина

- Жители Удмуртии должны будут регистрировать домашних животных

- Ливневую канализацию Ижевска начали чистить перед паводком

- Удмуртия вошла в десятку лучших регионов по искусственному лесовосстановлению

- 9 детских садов в Удмуртии закрылись из-за ОРВИ на карантин

- С 30 марта по 1 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра до 18 м/с

- На подготовку проекта реконструкции парка «Берёзовая роща» в Ижевске выделят 8 миллионов рублей

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

С лужами справятся… Лодки!

Фотография появилась в одной из ижевских групп в социальных сетях Фото: vk.com/izhevsk118?w=wall-141514192_1636474

Очень много жалоб на лужи от жителей Ижевска можно увидеть в социальных сетях. Но есть те, кто не прочь посмеяться над мокрым кризисом города. Например, ижевчанин предложил передвигаться по затопленным улицам на надувной лодке!

В колонию за убийство матери

26-летний житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за убийство матери Фото: Диля Ахмадишина

Вчера, 30 марта, Устиновский районный суд Ижевска назначил 26-летнему убийце матери из Ижевска наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. Подробности дела узнаете по ссылке.

Как попасть в 1 класс?

В 2021 году правила записи в 1 класс изменились Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году Минпросвещения России опередило новый порядке записи детей в школу. Как записать ребенка в первый класс, подробно рассказываем в нашем материале.

Все-таки освободили

Бывшего главу Удмуртии освободили по состоянию здоровья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Александра Соловьева, экс-главу Удмуртии, освободили от заключения. Все из-за состояния здоровья.