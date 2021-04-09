Утро в Ижевске: спасение кошек-заложниц мэром города, приземление первого рейса удмуртского «Боинга» и погоня со стрельбой за «Ауди»

Первых пассажиров рейса встречали традиционными песнями и кухней - кормили перепечами.

Доброе утро, любимый город! Наконец-то пятница, 9 апреля. Сегодня Ижевск ждет совсем не весенняя погода, возможен даже снег. А вас ждут новости одной строкой:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выбрана капитаном сборной России на командном чемпионате мира

В мае подрядчики займутся ремонтом тротуаров и дорог в Ижевске

Школьный автобус в Удмуртии застрял в грязи на дороге Пикша - Чекшур

Еще 28 обманутых дольщиков из Ижевска получат денежные выплаты

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Бывший тренер хоккейной команды «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин вновь займет свою должность

В Удмуртии осудили мужчину за незаконное хранение боеприпасов

Ижевску требуется около 30 миллионов рублей на установку всех необходимых остановок Специальные выплаты в размере 10 тысяч рублей, приуроченные к Дню Победы, получат ветераны Удмуртии в апреле

«Хороший психолог с бешенной энергетикой»: ижевчанка работает визажистом в программе стилиста Александра Рогова

5 новых кафе Ижевска, в которых можно попробовать гавайскую, китайскую и итальянскую кухню

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Спасение кошек-заложниц мэром города

Спасение кошек-заложниц из кафе мэром города Олегом Бекмеметьевым Фото: Сергей ГРАЧЕВ

8 апреля, состоялась передача 12 кошек, которые продолжительное время были заперты внутри котокафе «Мяуленд». За животными приехали волонтеры - владельцы кошек с паспортами на них. Кроме того, на место прибыла полиция и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Приземление первого рейса удмуртского «Боинга»

Приземление первого рейса удмуртского «Боинга» произошло в ижевском аэропорту 8 апреля

8 апреля в 18:10 в ижевском аэропорту приземлился первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии, который прилетел из Москвы. К самолету подъехал трап с красно-белыми шариками, которые дополняли дизайн борта, разработанный республиканскими дизайнерами. Первых пассажиров встречали удмуртскими песнями и национальным блюдом - угощали перепечами. А мы вели трансляцию и общались с гостями столицы Удмуртии, которые прилетели на этом самолете.

Погоня со стрельбой за «Ауди»

Погоня ДПС со стрельбой за Ауди Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Можге при патрулировании улиц в ночное время сотрудники ДТП заметили автомобиль «Ауди», который ехал с одной включенной фарой. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот попытался скрыться. После чего началась погоня, а позже сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по машине.

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