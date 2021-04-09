Утро в Ижевске: спасение кошек-заложниц мэром города, приземление первого рейса удмуртского «Боинга» и погоня со стрельбой за «Ауди»

Первых пассажиров рейса встречали традиционными песнями и кухней - кормили перепечами.
Доброе утро, любимый город! Наконец-то пятница, 9 апреля. Сегодня Ижевск ждет совсем не весенняя погода, возможен даже снег. А вас ждут новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
Спасение кошек-заложниц мэром города
Спасение кошек-заложниц из кафе мэром города Олегом Бекмеметьевым
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
8 апреля, состоялась передача 12 кошек, которые продолжительное время были заперты внутри котокафе «Мяуленд». За животными приехали волонтеры - владельцы кошек с паспортами на них. Кроме того, на место прибыла полиция и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.
Приземление первого рейса удмуртского «Боинга»
Приземление первого рейса удмуртского «Боинга» произошло в ижевском аэропорту 8 апреля
8 апреля в 18:10 в ижевском аэропорту приземлился первый рейс нового «Боинга» с символикой Удмуртии, который прилетел из Москвы. К самолету подъехал трап с красно-белыми шариками, которые дополняли дизайн борта, разработанный республиканскими дизайнерами. Первых пассажиров встречали удмуртскими песнями и национальным блюдом - угощали перепечами. А мы вели трансляцию и общались с гостями столицы Удмуртии, которые прилетели на этом самолете.
Погоня со стрельбой за «Ауди»
Погоня ДПС со стрельбой за Ауди
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Можге при патрулировании улиц в ночное время сотрудники ДТП заметили автомобиль «Ауди», который ехал с одной включенной фарой. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот попытался скрыться. После чего началась погоня, а позже сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по машине.
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