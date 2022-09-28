Главные новости Ижевска на утро 28 сентября: новые подробности о стрельбе в школе №88 и отправка второй группы мобилизованных

17 погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и без осадков. Температура воздуха +5…+7 °С. Ветер восточный 7-12 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях к этому часу.

17 ПОГИБШИХ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ № 88

26 сентября в Ижевске произошла трагедия. 34-летний Артем Казанцев зашел в свою родную школу №88 и открыл стрельбу. По последним данным, от его рук пострадали 39 человек, 11 детей и 6 взрослых погибли.

Первый наряд силовиков прибыл на место трагедии в школе №88 Ижевска уже через 3 минуты.

ВОССТАНОВИЛИ ПУТЬ УБИЙЦЫ, УСТРОИВШЕГО СТРЕЛЬБУ В ШКОЛЕ № 88 В ИЖЕВСКЕ

Дом, в котором жил с самого детства Артем Казанцев, находится в паре минут ходьбы от школы 88 в Ижевске, в которой учился сам Артем и в которую пришел расстреливать детей утром 26 сентября.

Как долго готовился Казанцев к преступлению? По некоторым сведениям, полученным оперативниками в результате обысков, этот процесс занял у него около года. В квартире подозреваемого сотрудники правоохранительных органов нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ В ШКОЛЕ № 88

Во время трагедии в школе Ижевска 26 сентября погиб 7-летний Дима Б. Он стал одним из первых, в кого выстрелил убийца. У ребят шел урок ИЗО. Преступник ворвался к ним в класс и сразу же убил учительницу, многим детям из его класса удалось спастись, а Дима не смог. Обычно в этом возрасте дети много балуются и не воспринимают спорт всерьез, но это не про Диму. Ребенок был очень трудолюбивым, с большим желанием ходил на тренировки. Об этом нам рассказал тренер мальчика.

Во время трагедии в школе Ижевска 26 сентября погиб 7-летний Дима Б. Он стал одним из первых, в кого выстрелил убийца. Фото: социальные сети

В ижевской школе погибла 16-летняя спортсменка. Она была единственным ребенком в семье. Девочку звали Соня и именно в ее класс ворвался убийца, расстрелял детей и учителя, а затем покончил с собой. - Не верится, что не стало нашей веселушки, хохотушки, заводилы, – говорит тренер девочки.

В ижевской школе погибла 16-летняя спортсменка Соня. Фото: социальные сети

В ижевской школе № 88 погиб и 14-летний Никита И. В их классе № 403 на четвертом этаже завершилась кровавая бойня, которую устроил Артем Казанцев. Тот день был для Никиты первым после больничного, где он пробыл почти неделю. Собирался в школу, как на праздник, – белая рубашка, брючки, купленные на 1 сентября туфли. Никита – обычный 14-летний подросток. Дружил с одноклассниками, любил физкультуру и вести с дедом разговоры о политике и истории.

26 сентября – первый день, когда Никиты вышел в школу после больничного. Фото: социальные сети

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН ПОСЕТИЛ МЕСТО ТРАГЕДИИ В ШКОЛЕ №88

27 сентября место трагедии в школе №88 Ижевска посетил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин лично осмотрел место трагедии, в том числе здание школы и прилегающую территорию.

15 ПОСТРАДАВШИХ ЭВАКУИРОВАЛИ СПЕЦБОРТОМ МЧС В МОСКВУ

27 сентября на консилиуме с московскими врачами было принято решение перевезти спецбортом МЧС в Москву 15 пациентов – одного ребенка из Республиканской детской клинической больницы, 14 человек из Первой РКБ (2 взрослых и 12 детей).

Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска вывозят из больницы для доставки в Москву. Фото: Алина Гужавина

КАБИНЕТ - № 403 НА 4 ЭТАЖЕ - БЫЛ ПОСЛЕДНИМ В КРОВАВОМ ПУТИ ПРЕСТУПНИКА

От очевидца трагедии, Николая Г. (личные данные изменены) из 9 Г, Комсомольской правде» стало известно, что именно их кабинет - № 403 на 4 этаже - был последним в кровавом пути преступника.

В этом кабинете урок вела учитель английского 57-летняя Маргарита Сахарных. Она вышла проверить, что происходит и столкнулась лицом к лицу с незнакомцем в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве.

ВТОРАЯ ГРУППА МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ УДМУРТИИ ОТПРАВИТСЯ В УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

27 сентября из военкомата на улице Зенитной в Ижевске отправится вторая партия мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом «Комсомолке» рассказали в Военном комиссариате Удмуртии.

В ИЖЕВСКЕ И МОЖГЕ 1 ОКТЯБРЯ ПРОЙДУТ ПОСЛЕДНИЕ РЕЙСЫ СЕЗОННЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ

Последние рейсы в текущем году будут выполнены 1 октября, уже со 2 октября дачные маршруты перестанут выходить на линию.

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