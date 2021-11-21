Сбитый подросток, смерть после столкновения с «Газелью» и задержание пьяного водителя: обзор жутких ДТП Удмуртии за неделю

Автобус загорелся в Удмуртии, Можга Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В конце каждой недели «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не стала исключением – есть смертельные аварии.

Загорелся автобус

Рано утром в Можге загорелся автобус. К счастью, пассажиров в нем не было, а водитель успел покинуть транспорт. Подробности.

Машина вылетела на тротуар

Авария произошла на перекрестке ул. Пушкинская и пер. Широкий. Подробности.

Смертельное ДТП «легковушки» и пассажирской «Газели»

Предварительно, женщина не справилась с управлением при повороте Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Женщина 1983 года рождения - не справилась с управлением при повороте и вылетела «на встречку».Подробности.

Сбитый юноша

74-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 16-летнего юношу. Подробности.

ДТП с лосем

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе под Ижевском. Подробности.

Интервал в 15 минут

На дорогах Удмуртии с интервалом в 15 минут произошло два ДТП с пострадавшими детьми. Подробности.

Пострадал 13-летний мальчик

Фура завалилась набок Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Девятка столкнулась с фурой. Водитель «девятки» ранее был лишен водительских прав. Подробности.

Задержание пьяного водителя

Инспекторов отдельной спецроты насторожила странная траектория движения. Подробности.

Массовое ДТП по вине пьяного водителя

12 ноября, около 17:00, на четвертом километре автодороги «Игра – Глазов» в Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителя-экспедитора в Удмуртии оштрафовали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

«Если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли»: полицейские спасли ребенка беременной женщины из Удмуртии

Водителю из Удмуртии, сбившему двух дорожных рабочих, грозит до 15 лет