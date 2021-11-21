Сбитый подросток, смерть после столкновения с «Газелью» и задержание пьяного водителя: обзор жутких ДТП Удмуртии за неделю

Автобус загорелся в Удмуртии, Можга
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В конце каждой недели «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии. К сожалению, эта неделя не стала исключением – есть смертельные аварии.
Загорелся автобус
Рано утром в Можге загорелся автобус. К счастью, пассажиров в нем не было, а водитель успел покинуть транспорт. Подробности.
Машина вылетела на тротуар
Авария произошла на перекрестке ул. Пушкинская и пер. Широкий. Подробности.
Смертельное ДТП «легковушки» и пассажирской «Газели»
Предварительно, женщина не справилась с управлением при повороте
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Женщина 1983 года рождения - не справилась с управлением при повороте и вылетела «на встречку».Подробности.
Сбитый юноша
74-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 16-летнего юношу. Подробности.
ДТП с лосем
Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе под Ижевском. Подробности.
Интервал в 15 минут
На дорогах Удмуртии с интервалом в 15 минут произошло два ДТП с пострадавшими детьми. Подробности.
Пострадал 13-летний мальчик
Фура завалилась набок
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Девятка столкнулась с фурой. Водитель «девятки» ранее был лишен водительских прав. Подробности.
Задержание пьяного водителя
Инспекторов отдельной спецроты насторожила странная траектория движения. Подробности.
Массовое ДТП по вине пьяного водителя
12 ноября, около 17:00, на четвертом километре автодороги «Игра – Глазов» в Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Подробности.
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