На календаре — суббота, 26 декабря. Самое время подвести итоги прошедшей недели! «Комсомолка» собрала главные новости:— Время работы ресторанов продлили в Удмуртии— Незамеченным срубить елку не удастся: в Удмуртии проверяют транспорт и леса— Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевска— Десятирублевую монету с изображением Ижевска планируют выпустить в оборот— Еще один ларек на остановке принудительно демонтировали в Ижевске— Ижевчанин сгорел в собственном дачном доме— Все 16 трамваев «Львенок» пустили на маршрут 22 декабря в Ижевске— Служебная собака помогла в задержании вора в Удмуртии— Седьмой ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Ижевске в февралеПерейдем к подробным новостям:Региональный маткапитал для многодетных семей начнут выплачивать в УдмуртииС нового 2021 года в Удмуртии начнет действовать региональный материнский капитал. По 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий будут выдавать многодетным семьям.Закрыли группу и предлагали денежные призы: несколько крупных сообществ Ижевска взломали за один деньВ середине декабря ряд сообществ Ижевска подверглись взлому в социальной сети «ВКонтакте». Среди них - общественная организация «Зеленый паровоз», библиотека им. Некрасова и некоторые СМИ. Доступ к группам злоумышленники получили, взломав персональные страницы администраторов. Что делать, если вас взломали, расскажет «Комсомолка».«Подписи жильцов подделывали»: в одном из ижевских домов разгорелся конфликт между жителямиВ доме на Автозаводской, 13 - почти 400 квартир. Сейчас он переживает не лучшие времена. Собственники разделились на два лагеря - одни хотят перевести дом в ведение управляющей компании, другие - сохранить ТСЖ. Между сторонами разворачивается серьезный конфликт - жильцы проводят общедомовые собрания и относят протоколы в Госжилинспекцию, а потом обвиняют друг друга в подделке подписей. Тем временем, долги ТСЖ растут.Прокуратура проведет проверку в ижевской больнице №3 по факту ненадлежащего ухода за ребенком21 декабря Прокуратура Ленинского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики начала проверку в городской больнице №3 по факту ненадлежащего лечения и ухода за ребенком. Сотрудники госструктуры отреагировали на сообщение обеспокоенных жителей в социальных сетях, сообщается в пресс-служба ведомства.«Лучшая клиника — 2020»: в Ижевске наградили лучших врачей и больницы уходящего годаЕжегодно медиагруппа «Центр» при поддержке Общественной палаты Ижевска и Корпорации «Центр» от лица всех ижевчан благодарит и отмечает тех, кто каждый день стоит на страже нашего здоровья, в конкурсе «Лучшая клиника». И этот особенно сложный для сферы здравоохранения год не стал исключением.