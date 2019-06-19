Утро в Ижевске: выборы самого разбитого тротуара, воспоминания о выпускных и последствия погодных «качелей»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 июня, среда. В городе сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Днем до +24 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Когда откроется обновленный стадион «Динамо» в Ижевске? (подробнее)

Центр развития культуры и туризма Ижевска возглавит бывший замминистра культуры (подробнее)

Спрос на свадебные платья в Ижевске вырос на 43% (подробнее)

В Минздраве Удмуртии прокомментировали инцидент с выброшенными пробирками (подробнее)

Ижевчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска» (подробнее)

В Ижевске машина сбила девушку с ребенком на руках (подробнее)

Нацпроект поможет обеспечить жильем молодые семьи Удмуртии (подробнее)

Активисты нашли дефекты на ремонтируемых участках в Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОГОДНЫХ КАПРИЗОВ

Начало июня выдалось прохладным. Как сильный ветер, перепады температур и ночные заморозки отразились на ижевчанах, с чем связаны перемены погоды и ждать ли нам настоящего лета, выяснила «Комсомолка». (подробнее)

фото: архив редакции

ВЫПУСКНОЙ!

Июнь - традиционное время выпускных в школах. Мы собрали для вас воспоминания ижевчан о том, как они провели этот памятный вечер. (подробнее)

фото: архив одного из героев публикации

ИЩЕМ САМЫЙ РАЗБИТЫЙ ТРОТУАР

В редакцию «Комсомолки» частенько обращаются ижевчане, которые жалуются на плохие тротуары. Мы решили выяснить, какие участки они считают самыми разбитыми и провели серию опросов в социальных сетях. (подробнее)

фото: архив редакции

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Двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: одного из фигурантов дела заключили под стражу (подробнее)

13 этап гидравлических испытаний начнется в Ижевске 20 июня (подробнее)

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