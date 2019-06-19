Утро в Ижевске: выборы самого разбитого тротуара, воспоминания о выпускных и последствия погодных «качелей»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 июня, среда. В городе сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Днем до +24 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Когда откроется обновленный стадион «Динамо» в Ижевске? (подробнее)
Центр развития культуры и туризма Ижевска возглавит бывший замминистра культуры (подробнее)
Спрос на свадебные платья в Ижевске вырос на 43% (подробнее)
В Минздраве Удмуртии прокомментировали инцидент с выброшенными пробирками (подробнее)
Ижевчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты премии «Золотая маска» (подробнее)
В Ижевске машина сбила девушку с ребенком на руках (подробнее)
Нацпроект поможет обеспечить жильем молодые семьи Удмуртии (подробнее)
Активисты нашли дефекты на ремонтируемых участках в Удмуртии (подробнее)
Далее с подробностями.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОГОДНЫХ КАПРИЗОВ
Начало июня выдалось прохладным. Как сильный ветер, перепады температур и ночные заморозки отразились на ижевчанах, с чем связаны перемены погоды и ждать ли нам настоящего лета, выяснила «Комсомолка». (подробнее)
фото: архив редакции
ВЫПУСКНОЙ!
Июнь - традиционное время выпускных в школах. Мы собрали для вас воспоминания ижевчан о том, как они провели этот памятный вечер. (подробнее)
фото: архив одного из героев публикации
ИЩЕМ САМЫЙ РАЗБИТЫЙ ТРОТУАР
В редакцию «Комсомолки» частенько обращаются ижевчане, которые жалуются на плохие тротуары. Мы решили выяснить, какие участки они считают самыми разбитыми и провели серию опросов в социальных сетях. (подробнее)
фото: архив редакции
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двойное убийство на Холмогорова в Ижевске: одного из фигурантов дела заключили под стражу (подробнее)
13 этап гидравлических испытаний начнется в Ижевске 20 июня (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »