2019-10-25T07:42:32+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Новая пенсионная реформа, подготовка авто к зиме и жизнь Бурановских бабушек спустя 7 лет

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Удмуртии и России, пока вы спали
Дмитрий Бикин
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 25 октября. Сегодня преимущественно без осадков, днем +7...+9 градусов. А пока вы собираетесь выйти в неуютный и серый мир, предлагаем вам почитать короткие новости:

в Ижевске судят мужчин, которые почти год вывозили автомобили из Удмуртии

Пенсионерка из Ижевска скачала приложение по поиску работы на телефон, а на нее оформили кредит

В эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жесткое избиение 16-летней ижевчанки

Глазовчанина осудят за насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки

Жителя Удмуртии осудили в Курской области

Жители дома по улице 30 лет Победы планируют установить спортплощадку в рамках инициативного бюджетирования

В центре Ижевска могут появиться платные парковки

22 организации в Удмуртии не платят работникам зарплату

18-летний ижевчанин взламывал и продавал аккаунты пользователей соцсетей

На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и газель

Чиновника из Удмуртии обвиняют в получении взятки

Перейдем к подробным новостям:

Новая пенсионная реформа: Накопления на старость больше не будут сгорать

Тимур Шарипкулов

Тимур Шарипкулов

В Минфине и Центробанке определились с новой системой пенсионных накоплений. Об этом «КП» рассказали сразу два информированных источника, близких к разработке проекта. Система будет называться гарантированный пенсионный план. «Комсомолка» ознакомилась с проектом и приводит основные тезисы.

Зима близко: как ижевчанам подготовить автомобиль к холодам?

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

С каждым днем все холоднее. Самое время готовить автомобиль к зиме. О чем нужно позаботиться, рассказали эксперты.

Спустя 7 лет: участницы коллектива «Бурановские бабушки» из Удмуртии рассказали о своей жизни после Евровидения

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В село Бураново, где живут участницы известного, теперь уже по всему миру, коллектива «Бурановские бабушки», приехали блогеры YouTube канала «The Американец». Они посмотрели, как живут финалистки Евровидения и узнали у них, в чем секрет их счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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