12 самых жестких ДТП, произошедших в Удмуртии в 2019 году

2019 год унес немало жизней в дорожных аварий. «Комсомолка» собрала подборку самых жестких ДТП в Удмуртии.

Январь 2019

5 января в Удмуртии произошло третье по счету смертельное ДТП. На 11 километре автомобильной дороги Воткинск - Шаркан Воткинского района автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с КАМАЗом (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

5 января ДТП в Можгинском районе республики унесло жизни пяти человек. Детей среди них нет. (продолжение).

Февраль 2019

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

2 февраля на 7 километре автодороги «п. Игра – г. Глазов» Игринского района столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике (подробнее).

Май 2019

2 мая в результат ДТП на трассе Удмуртии погибли водитель машины «Лада-Гранта» и пассажир – 39-летняя женщина. В «Ладе ИксРее» получили травмы водитель, 33-летняя женщина и 4-летний мальчик (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

19 мая, в воскресенье, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. Водитель, 41-летний водитель ВАЗ-2109, лишенный прав, не справился с управлением и врезался в столб (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Июнь 2019

14 июня, произошло смертельное ДТП на дороге между селом Дебесы и поселком Игра в Удмуртии. По словам очевидцев, столкнулся легковой автомобиль «Тойота» и фура. Судя по фотографиям, от иномарки осталось только покореженное железо. Предварительные данные таковы, что в «Тойоте» было три человека: две женщины и ребенок. Все они скончались (подробнее).

Июль 2019

7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Подробности происшествия выяснила «Комсомолка».

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Август 2019

7 августа на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» в сторону города Саратов произошло смертельное ДТП, в котором скончался 36-летний ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области (подробнее).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

21 августа на 29-м километре автодороги Воткинск-Кельчино в ДТП попал глава Оханского городского округа. Об этом сообщает портал 59.ru.

23 августа, в пятницу, около 19:05 на улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Передняя часть автобуса полностью разбита, от удара лобовое стекло вылетело. Сильный удар пришелся на правую сторону автобуса. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях (подробнее).

Фото: Алена Селезнева

Сентябрь 2019

27 сентября, на 46 километре трассы Ижевск-Ува произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Ноябрь 2019

Страшная авария произошла в Удмуртии вечером 22 ноября. На 196-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик Валдай и карета скорой помощи. В этот момент в автомобиле скорой находилось пять человек. В грузовике был лишь водитель (подробнее).