День святого Валентина, трамвайное депо и смена «управляйки»: итоги недели в Ижевске

Сегодня мы подводим традиционные итоги недели в Ижевске. Расскажем вам коротко о главных событиях, которые вы могли пропустить:

-Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ

-Начальника управления ЖКХ администрации города назначили в Ижевске

-На Ижевском пруду начали понижать уровень воды

-В эфире Первого канала вышел «Острый репортаж» про Ижевск

-Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии?

-Директор «управляйки» останется под стражей еще два месяца

-В одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания

-Японские журналисты сняли фильм об Алине Загитовой

Перейдем к подробным новостям:

Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и старшего по дому

Фото: Эдуард Карипов

«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Если решить проблемы со председателем дома или УК мирным путем нереально, единственно правильное решение – просто сменить их. Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем.

«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске

Фото: Амир Закиров

В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 годам здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.

Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

На этот раз в рамках проекта «Закулисье» мы расскажем о работе городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы, можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, расскажет журналист «Комсомолки» Анастасия Захарова.

Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри

Фото: Сергей Бобылев

14 февраля во всем мире влюбленные отмечают День святого Валентина. Милые подарочки, букеты цветов, ужин в ресторане - не отказывайте себе и своей половинке в удовольствии провести этот день в особой атмосфере. «Комсомолка» собрала романтичные истории знакомства и предложений ижевчан.