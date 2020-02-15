2020-02-15T16:05:52+03:00
Общество

День святого Валентина, трамвайное депо и смена «управляйки»: итоги недели в Ижевске

Традиционный обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Сегодня мы подводим традиционные итоги недели в Ижевске. Расскажем вам коротко о главных событиях, которые вы могли пропустить:

-Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ

-Начальника управления ЖКХ администрации города назначили в Ижевске

-На Ижевском пруду начали понижать уровень воды

-В эфире Первого канала вышел «Острый репортаж» про Ижевск

-Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии?

-Директор «управляйки» останется под стражей еще два месяца

-В одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания

-Японские журналисты сняли фильм об Алине Загитовой

Перейдем к подробным новостям:

Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и старшего по дому

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Если решить проблемы со председателем дома или УК мирным путем нереально, единственно правильное решение – просто сменить их. Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем.

«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 годам здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.

Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

На этот раз в рамках проекта «Закулисье» мы расскажем о работе городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы, можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, расскажет журналист «Комсомолки» Анастасия Захарова.

Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри

Фото: Сергей Бобылев

Фото: Сергей Бобылев

14 февраля во всем мире влюбленные отмечают День святого Валентина. Милые подарочки, букеты цветов, ужин в ресторане - не отказывайте себе и своей половинке в удовольствии провести этот день в особой атмосфере. «Комсомолка» собрала романтичные истории знакомства и предложений ижевчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чудеса российской медицины: Как на комиссиях по инвалидности "излечивают" болезни
Детей с редким врожденным заболеванием с 14 лет признают здоровыми. Снимают инвалидность, лишают всех льгот и денег. Раз не похож на олигофрена, значит, все в порядке? В ситуации разбиралась Дина Карпицкая
Банды норвежских чеченцев, «грязные копы» и удар по секс-рынку: Обнаружен секретный форум российских проституток
Работающие в разных странах мира девушки рассказывают о самых отмороженных клиентах, сутенерах, платящих за прием наркотиков, и многие другие гадости
Новости 24
Животных вакцинируют от бешенства в неблагополучном районе Ижевска
Ремонт в городской больнице №8 в Ижевске заканчивается
Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
Уроженку Удмуртии, которая находилась в федеральном розыске, задержали в Астрахани
Три поддельные купюры нашли в Удмуртии
Удмуртия согласовывает границы с Татарстаном
Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Удмуртии
Как быстро должны ремонтировать ямы на дорогах в Ижевске
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым
Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ
4-летняя девочка и 60-летний мужчина погибли в ДТП в Удмуртии
Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России
Какая погода ждет ижевчан в выходные
У жителя Удмуртии изъяли «Ауди» за 29 неоплаченных штрафов
Удмуртия вошла в число регионов, где увеличилось число разводов
Полицейские задержали 30-летнего ижевчанина, который организовал в своей квартире наркопритон
«Уклониста» от армии из Удмуртии оштрафовали
На трассе Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода
Ведунья и нумеролог рассказали, что ждет ижевчан в магическую дату 20.02.2020
Общая сумма финансирования для ремонта дорог в Удмуртии в 2020 году составляет 1,565 млрд рублей
Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят
«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск
Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца
Что делать ижевчанам, если при записи в 1 класс ребенку не хватает места?