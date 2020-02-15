День святого Валентина, трамвайное депо и смена «управляйки»: итоги недели в Ижевске
Сегодня мы подводим традиционные итоги недели в Ижевске. Расскажем вам коротко о главных событиях, которые вы могли пропустить:
-Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ
-Начальника управления ЖКХ администрации города назначили в Ижевске
-На Ижевском пруду начали понижать уровень воды
-В эфире Первого канала вышел «Острый репортаж» про Ижевск
-Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии?
-Директор «управляйки» останется под стражей еще два месяца
-В одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
-Японские журналисты сняли фильм об Алине Загитовой
Перейдем к подробным новостям:
Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и старшего по дому
Фото: Эдуард Карипов
«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Если решить проблемы со председателем дома или УК мирным путем нереально, единственно правильное решение – просто сменить их. Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем.
«Сохранившиеся витражи и протекающая крыша»: как сейчас выглядит заброшенное здание профилактория УдГУ в Ижевске
Фото: Амир Закиров
В этом году начнется ремонт здания профилактория УдГУ. К 2021-2022 годам здесь расположатся лаборатории. Пока ремонт не начался, «Комсомолка» побывали за закрытыми дверями и увидела, как выглядит заброшенный корпус сейчас.
Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?
Фото: Амир Закиров
На этот раз в рамках проекта «Закулисье» мы расскажем о работе городских трамваев. Как кондукторы и водители добираются до службы, можно ли из старого чешского трамвая сделать современный, расскажет журналист «Комсомолки» Анастасия Захарова.
Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри
Фото: Сергей Бобылев
14 февраля во всем мире влюбленные отмечают День святого Валентина. Милые подарочки, букеты цветов, ужин в ресторане - не отказывайте себе и своей половинке в удовольствии провести этот день в особой атмосфере. «Комсомолка» собрала романтичные истории знакомства и предложений ижевчан.
ИСТОЧНИК KP.RU