Утро в Ижевске: режим повышенной готовности, ремонт трамвайных путей и пустые полки в магазинах

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 марта, четверг. В городе сегодня пасмурно, дождь, мокрый снег, все это в сопровождении ветра до 14 м/с. Днем до +2...+4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Наши везде успевают! Вот и ижевчанка Мария едва не стала «королевой» самого Филиппа Киркорова! Подробнее.

- Дорожные службы Ижевска убирают мусор с газонов и смет c дорог.

- Еще одна пенсионерка попалась на удочку мошенников и лишилась крупной суммы.

- Ректор Удмуртского государственного университета прокомментировала продолжение учебного процесса.

- Внимание! Полицейские Удмуртии разыскивают подозреваемого в нападении на водителя такси.

- На что только не пойдешь ради того, чтобы твой ребенок пошел в «нужную» школу... Даже на преступление.

- Три компании претендуют на право заключения концессии по уличному освещению в Ижевске.

- Автомобилистов Ижевска предупреждают о затрудненном движении на трассе М7 «Волга».

- Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ЗАПРЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТНИКАМИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников больше 100 человек. Какие еще меры профилактики заражения коронавирусом принимает город.

РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫЙ ПУТЕЙ

Фото: пресс-служба Ижевска

В 2020 году трамвайные пути на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске будут ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

В МАГАЗИНАХ ИЖЕВСКА ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ?

Фото: Игорь Бобров

На комиссии по предупреждению ЧС 18 марта министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с пустыми полками в магазинах.

Также министр отметила, что все панические действия жителей республики приводят к повышенному спросу, а в итоге к необоснованному повышению цен.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Фото: Амир Закиров

Что это такое и как он будет работать (подробнее).

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