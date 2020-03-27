Утро в Ижевске: «коронавирусный» дом, закрытие кинотеатров и смертельное ДТП

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 27 марта. Сегодня днем будет ясная погода без осадков. Температура воздуха +5...+7°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске отремонтируют 28 дворов

- Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки

- Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

- Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками

- 20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы

- Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс

- Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции

- Ижевский архитектор Владимир Куприков ушел из жизни

А теперь к главным новостям:

Как проверяли жителей многоэтажки Ижевска, где обнаружили больного коронавирусом?

21 марта стало известно, что в Ижевске обнаружили два клинически подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись из заграницы. Мы нашли несколько соседей одного из них и узнали, как жильцов «коронавирусного» дома проверяли на наличие заболевания и посадили ли их на карантин.

Фото: Дмитрий Селезнёв

Глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия» о приостановлении деятельности кинотеатров, фитнес-клубов и других досуговых заведений из-за вспышки коронавируса на период с 28 марта по 5 апреля.

Фото: Сергей Грачёв

Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

26 марта около 10:00 на 146 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми» от автодороги «М-7 Волга» Завьяловского района произошло массовое ДТП. В результате один человек скончался и еще один получил травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил о том, что с 28 марта по 5 апреля россияне уйдут на выходные с сохранением заработной платы. Понимать следует буквально: работники тех структур, которые не входят в названный президентом список, не будут работать, но получат зарплату в полном объеме.

Фото: Амир Закиров

160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»

160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Как отметил вице-спикер парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Невоструев, в приемных партии собрали пока 90 тыс. подписей в поддержку инициативы. В целом же для ее принятия необходимо 250 тысяч.

Фото: архив КП

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