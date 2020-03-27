Утро в Ижевске: «коронавирусный» дом, закрытие кинотеатров и смертельное ДТП
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 27 марта. Сегодня днем будет ясная погода без осадков. Температура воздуха +5...+7°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ижевске отремонтируют 28 дворов
- Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки
- Жителя из Удмуртии осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
- Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками
- 20-летнему жителю Удмуртии назначили штраф за уклонение от прохождения военной службы
- Суд запретил в Удмуртии сайты, продающие снюс
- Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции
- Ижевский архитектор Владимир Куприков ушел из жизни
А теперь к главным новостям:
Как проверяли жителей многоэтажки Ижевска, где обнаружили больного коронавирусом?
21 марта стало известно, что в Ижевске обнаружили два клинически подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба заболевших недавно вернулись из заграницы. Мы нашли несколько соседей одного из них и узнали, как жильцов «коронавирусного» дома проверяли на наличие заболевания и посадили ли их на карантин.
Фото: Дмитрий Селезнёв
Глава Удмуртии сообщил о приостановлении деятельности фитнес-клубов и кинотеатров из-за коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия» о приостановлении деятельности кинотеатров, фитнес-клубов и других досуговых заведений из-за вспышки коронавируса на период с 28 марта по 5 апреля.
Фото: Сергей Грачёв
Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
26 марта около 10:00 на 146 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми» от автодороги «М-7 Волга» Завьяловского района произошло массовое ДТП. В результате один человек скончался и еще один получил травмы.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил о том, что с 28 марта по 5 апреля россияне уйдут на выходные с сохранением заработной платы. Понимать следует буквально: работники тех структур, которые не входят в названный президентом список, не будут работать, но получат зарплату в полном объеме.
Фото: Амир Закиров
160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»
160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Как отметил вице-спикер парламента республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Невоструев, в приемных партии собрали пока 90 тыс. подписей в поддержку инициативы. В целом же для ее принятия необходимо 250 тысяч.
Фото: архив КП
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »