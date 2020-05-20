Утро в Ижевске: новый сухой фонтан, производство аппаратов ИВЛ и неправильная разметка

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 20 мая. Сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха +15...+17°С. Днем временами пройдут дожди. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- На утро 19 мая в Удмуртии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом

- Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии

- Зампредседателя правительства Удмуртии об условиях возвращения детей в сад: «Справка от педиатра обязательна»

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

- При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина

- Ижевчане предлагают переименовать четыре остановки в Ленинском районе

- Сразу в двух микрорайонах Ижевска на две недели отключат горячую воду

- Устроивший смертельную аварию под Ижевском водитель был пьян

- Подростки помогли задержать грабителя в Ижевске

А теперь к главным новостям:

Неправильная разметка

19 мая в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев рассказал о том, по каким причинам на некоторых участках нанесена неправильная разметка и когда завершат работы.

Фото: Андрей Ялунин

Второй сухой фонтан

На завершение ремонта Центральной площади в этом году потратят 155 миллионов рублей. Изначально планировалось направить 120 миллионов рублей, но власти решили увеличить финансирование. По проекту на месте бывшего круглого фонтана появится второй сухой фонтан.

Фото: Алена Селезнева

Больничный 65+

Жители Удмуртии 65 лет и старше, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, смогут продлить больничные до 29 мая. Работающие пенсионеры, которые не перешли на «удаленку», могут получить электронные больничные с 12 по 29 мая.

Фото: архив КП

ИВЛ из Удмуртии

Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Удмуртии планируют наладить к июню 2020 года. Один из крупных концернов Ижевска уже получил регистрационное удостоверение. Уже к концу текущего года предприятие готовится выпустить 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

Фото: pixabay.com

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