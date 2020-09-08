Утро в Ижевске: рекордное число заболевших ковидом, глава города ест школьную еду и шеринг электросамокатов

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 сентября, вторник. По прогнозам синоптиков нас ждет отличный день: переменная облачность, днем до +24 градусов, без дождей. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Студенты-медики будут брать анализы на коронавирус в Удмуртии

- Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала ведущей шоу на Первом канале

- Житель Удмуртии сбрасывал отходы в соседней области

- Есть вопрос: почему «Двор со слоном» в Ижевске огорожен забором?

- Семья из Удмуртии пострадала в ДТП в Тамбовской области

- 2400 детей пострадало в этом сезоне от укусов клещей в Удмуртии

- «Динамовская миля» пройдет в эти выходные в Ижевске

- В Удмуртии ввели карантин в 11 интернатах для престарелых и детей

- Спасатели Удмуртии вытащили из погреба корову

- Смертельное ДТП в Завьяловском районе в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Глава Ижевска поел школьную еду

Фото: Анастасия Захарова

С этого учебного года учеников 1-4 классов в школах Ижевска бесплатно кормят. При этом в столовые из-за пандемии коронавируса они ходят по индивидуальному расписанию, чтобы не пересекаться друг с другом. 7 сентября глава города Олег Бекмеметьев отправился в лицей №22, чтобы проверить, чем кормят детей и как соблюдаются меры безопасности.

Шеринг электросамокатов в Ижевске

Фото: Антон Обухов

По всему Ижевску появились точки, в которых можно взять в аренду элеткросамокаты. Как работает шеринг, чем он отличается от обычного проката и во сколько обойдется услуга, рассказывает «Комсомолка».

Цифры по коронавирусу растут

Фото: pixabay.com

На утро вчерашнего дня, 7 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Статистика, конечно, удручает.