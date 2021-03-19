Утро в Ижевске: освобождение осужденного экс-главы Удмуртии, бесплатный дом для многодетного отца-одиночки и новое освещение в сквере Тарасова

Сегодня ижевчан порадует плюсовая температура
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ожидает плюсовая температура. В город приходит весна. А «Комсомолка» традиционно рассказывает новости одной строкой:
У станции «Позимь» в Ижевске пройдут учения с участием поезда и автомобилей
Житель Удмуртии застрелил односельчанина из-за ревности
Медицинский центр строят рядом с Центральной площадью Ижевска
«Бесчеловечные сотрудники»: пенсионерка в Ижевске поскользнулась на крыльце аптеки и сломала руку
Лужа крови на месте аварии: грузовик сбил пенсионерку на тротуаре в Ижевске
Всемирный бренд спортивной одежды использует подследники произведенные в Ижевске
Самолеты авиакомпании «Россия» начнут летать в Ижевск с 28 марта
Чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году
Жителей дома с рухнувшей крышей в Ижевске не устроило состояние жилья, которое им предоставили
Два человека скончалось и годовщина режима повышенной готовности: последние новости коронавируса в Удмуртии на 18 марта
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Новое освещение в сквере Тарасова
Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева
Ижевчане заметили, что в сквере им. Василия Тарасова, расположенного на ул. 50 лет ВЛКСМ, отключили освещение. В администрации города объясняют, что светильники убрали, потому что они сломались из-за несовершенства конструкции. Освещение обещают восстановить.
Освобождение экс-главы Удмуртии
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Завьяловский районный суд в Удмуртии удовлетворил ходатайство осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Его освободили от наказания в виде лишения свободы. Старшая дочь бывшего главы прокомментировала ситуацию. Она считает, что отца отпустили домой умирать.
Новый дом для многодетного отца-одиночки
Семье Кости помогают волонтеры
Фото: личный архив героев
Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии получил большой дом от мецената из Москвы. Теперь большая семья будет жить в тепле и комфорте. В доме есть вода, газ, отопление, и туалет находится внутри. А главное, у каждого из мальчишек будет своя комната.
Омбудсмен по защите прав пенсионеров
Омбудсмен по защите прав пенсионеров
Фото: pixabay.com
RT на русском сообщает, что первый заместитель председателя комитета совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил появившуюся информацию, о возможном создании в стране должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.
«Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека, и я думаю, что этого вполне достаточно», — сказал сенатор.
Он сделал акцент на том, что для людей пожилого возраста в стране итак существует достаточное количество общественных организаций и НКО.