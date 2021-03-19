Утро в Ижевске: освобождение осужденного экс-главы Удмуртии, бесплатный дом для многодетного отца-одиночки и новое освещение в сквере Тарасова

Сегодня ижевчан порадует плюсовая температура Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ожидает плюсовая температура. В город приходит весна. А «Комсомолка» традиционно рассказывает новости одной строкой:

У станции «Позимь» в Ижевске пройдут учения с участием поезда и автомобилей

Житель Удмуртии застрелил односельчанина из-за ревности

Медицинский центр строят рядом с Центральной площадью Ижевска

«Бесчеловечные сотрудники»: пенсионерка в Ижевске поскользнулась на крыльце аптеки и сломала руку

Лужа крови на месте аварии: грузовик сбил пенсионерку на тротуаре в Ижевске

Всемирный бренд спортивной одежды использует подследники произведенные в Ижевске

Самолеты авиакомпании «Россия» начнут летать в Ижевск с 28 марта

Чем будут заниматься «Удмуртские коммунальные системы» в 2021 году

Жителей дома с рухнувшей крышей в Ижевске не устроило состояние жилья, которое им предоставили

Два человека скончалось и годовщина режима повышенной готовности: последние новости коронавируса в Удмуртии на 18 марта

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Новое освещение в сквере Тарасова

Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева

Ижевчане заметили, что в сквере им. Василия Тарасова, расположенного на ул. 50 лет ВЛКСМ, отключили освещение. В администрации города объясняют, что светильники убрали, потому что они сломались из-за несовершенства конструкции. Освещение обещают восстановить.

Освобождение экс-главы Удмуртии

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Завьяловский районный суд в Удмуртии удовлетворил ходатайство осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Его освободили от наказания в виде лишения свободы. Старшая дочь бывшего главы прокомментировала ситуацию. Она считает, что отца отпустили домой умирать.

Новый дом для многодетного отца-одиночки

Семье Кости помогают волонтеры Фото: личный архив героев

Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии получил большой дом от мецената из Москвы. Теперь большая семья будет жить в тепле и комфорте. В доме есть вода, газ, отопление, и туалет находится внутри. А главное, у каждого из мальчишек будет своя комната.

Омбудсмен по защите прав пенсионеров

Омбудсмен по защите прав пенсионеров Фото: pixabay.com

RT на русском сообщает, что первый заместитель председателя комитета совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил появившуюся информацию, о возможном создании в стране должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.

«Такие предложения были, их рассматривали, но они ни к чему не приводили. У нас есть уполномоченный по правам человека, и я думаю, что этого вполне достаточно», — сказал сенатор.

Он сделал акцент на том, что для людей пожилого возраста в стране итак существует достаточное количество общественных организаций и НКО.