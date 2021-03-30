Утро в Ижевске: температурные рекорды этой весны, Удмуртия на РЕН ТВ и ДТП с пьяным угонщиком

Коротко о самых главных новостях минувшего дня Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 30 марта. Сегодня днем ожидается температура до +10°С, будет солнечно. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России на командном чемпионате мира

- Задержан подозреваемый, напавший на водителя такси в Ижевске

- С начала 2021 года сумма штрафов за нарушения по очистке кровель в Ижевске приближается к 2 миллионам

- Школу по стендовой стрельбе в Ижевске перенесут в Завьяловский район

- Жители сел Удмуртии смогут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2021 году

- В Удмуртии стартовал проект по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми

- Первый самолет авиакомпании «Россия» прибыл в аэропорт Ижевска из Москвы

А теперь к главным новостям:

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТА

Какие районы Ижевска относятся к криминально неблагополучным? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В каком районе больше краж, а в каком чаще происходят убийства? И правда ли, что в район Машиностроителя и Буммаша нельзя ходить одному по вечерам? «Комсомолка» составил криминальную карту Ижевска, чтобы понять, какой район города на самом деле самый опасный.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕН ТВ

Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля снимает телепередачу про Удмуртию

Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля снимает телепередачу про Удмуртию. Он рассказал, какие достопримечательности собирается посетить и почему выбрал нашу республику для нового выпуска программы.

НОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

В Ижевске давно не было такой погоды Фото: pixabay.com

Весенние температурные рекорды обновились в Ижевске 25 и 26 марта. В последний раз такая теплая погода наблюдалась в 1981 и 1939 годах.

ПЬЯНЫЙ УГОН И ДТП

Массовая авария в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пьяный водитель автомобиля «Дэу-Нексия» спровоцировал вИжевске массовое ДТП с участием еще трех машин. Автомобиль виновник аварии ранее угнал.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Врачи Удмуртии создали для пациента индивидуальный имплантат Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Нейрохирурги Городской клинической больницы №7 в Ижевске провели сложнейшую операцию с использованием виртуальной 3D реконструкции и восстановили череп мужчины, в голову которого попало отскочившее колесо.

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