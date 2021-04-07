Утро в Ижевске: Бречалов остается в республике, кошки из «Мяуленда» остались без света, ижевчанка претендует на «Мисс Maxim»

Сегодня будет тепло
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 7 апреля. На термометре +7…+9, без осадков — пришла настоящая весна! А «Комсомолка» расскажет вам самые горячие новости этого утра.
— Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал проблемы с общественным транспортом Ижевска
— Павел Митрошин покинул должность директора федерального фонда ОМС Удмуртии
— В 2020 году госдолг Удмуртии увеличился на 18 миллиардов рублей
— Баннеры с напоминанием о дизайн-коде установили в Ижевске
— В Удмуртии нашли зараженные экологически опасными веществами леса
— Тело задушенной женщины нашли в Удмуртии 5 апреля
— Худрук удмуртских «Бабушек из Бураново» о клипе: «Я рада, что у нас что-то новенькое появилось»
— Глава Удмуртии оценил проект «Пешеходный Ижевск»
— Хореограф Даниил Глейхенгауз ставит новый номер для ижевской фигуристки Алины Загитовой
Перейдем к подробным новостям:
ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ О ВОЗМОЖНОМ БАЛЛОТИРОВАНИИ В ГОСДУМУ: «Я НИКУДА НЕ СОБИРАЮСЬ»
Александр Бречалов планирует остаться в республике
Фото: Диля Ахмадишина
Четыре года назад у региона появился новый руководитель. 6 апреля 2021 Александр Бречалов провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. В частности, он ответил на вопрос, планирует ли он избираться в Госдуму (Подробности)
ВОДА ПО ЩИКОЛОТКУ: «КОМСОМОЛКА» ИЗМЕРИЛА ГЛУБИНУ ЛУЖ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ИЖЕВСКА
Наш журналист Анастасия Михайлова измерила глубину ижевских луж. Фото: Антон Обухов
Пришла весна, и горожане стали жаловаться на лужи. Мы измерили глубину самых больших водоемов Ижевска и рассказываем вам, куда сообщать об озерах на тротуаре (Подробности)
12 КОШЕК В КОТОКАФЕ «МЯУЛЕНД» В ИЖЕВСКЕ СИДЯТ В ТЕМНОТЕ
Хозяйке котокафе предъявляют долг 2 млн рублей. Фото: /vk.com/meowland
12 кошек из единственного в городе котокафе стали заложниками конфликта между арендодателем и и владелицей заведения. Теперь животных еще и лишили света: окна в кафе заклеили непрозрачной пленкой (Подробности).
ПЛАНИРОВАЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДВА МЕСЯЦА: ПОДРОБНОСТИ ЖЕСТОКОГО УБИЙСТВА НА ХОЛМОГОРОВА В ИЖЕВСКЕ
Преступление произошло посреди бела дня в квартире на оживленной улице
Фото: Ирина БУРЦЕВА
В июне 2019 года на ул. Холмогорова жестоко убили предпринимателя и его сына. Преступники вынесли из квартиры деньги и ценные вещи, а потом скрылись в Белоруссии. Спустя полтора года справедливость восторжествовала: преступникам вынесли приговор. А следователи рассказали, как произошло убийство и как преступников искали в нескольких странах (Подробности).
33-ЛЕТНЯЯ ИЖЕВЧАНКА ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ «МИСС MAXIM»
Ижевчанка участвует в конкурсе популярного мужского журнала. Фото: maximonline.ru
Жительница Ижевска участвует в конкурсе красоты «Мисс Maxim», который проводит журнал Maxim (Максим, 18+). Наша землячка уже попала в топ-160. (Подробности).