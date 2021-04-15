Утро в Ижевске: отравившиеся в бассейне дети, спасение рыбака со льда пруда и первые укусы клещей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! Сегодня четверг, 15 апреля. Сегодня в городе будет солнечная погода, а столбик термометра поднимется до +23 градусов. Природа радует нас, а мы в это время предлагаем вам почитать новости одной строкой:

Есть вопрос: можно ли жителям Ижевска ставить первый и второй компонент разными вакцинами от коронавируса?

Есть вопрос: ординаторы Ижевской медакадемии не получат дипломы гособразца?

В Удмуртии в 2021 году на 35% уменьшилось количество жалоб жителей на сферу ЖКХ

Мужчина, тело которого нашли 13 апреля в выгребной яме в Удмуртии, мог умереть из-за отравления алкоголем

Директор стоматологий в Ижевске задолжала своим сотрудникам 1,37 миллиона рублей невыплаченных зарплат

График движения пригородных поездов в Удмуртии изменится из-за перехода на летний режим

Более 3 тысяч жителей Удмуртии получили бесплатные лекарства с начала 2021 года

16 апреля планируют открыть Летний сад в Ижевске

Ела голой перед зеркалом: ижевчанке удалось похудеть на 33 кг с помощью простого приема

Проваливается пол и свисает потолок: еще один дом Ижевска находится в аварийном состоянии

«Мы все разные, но живем в одном мире»: в школах Ижевска проходят занятия, посвященные инвалидам

Далее с подробностями:

Отравившиеся в бассейне дети

Фото: pixabay.com

13 апреля в 14:00 двое взрослых и дети от 5 до 14 лет отправились в частный бассейн, который находился на территории Октябрьского района в Ижевске. Но к 22:00 дети и взрослые почувствовали себя нехорошо. Их доставили в больницу с признаками отравления. В ситуацию вмешалась прокуратура.

Спасение рыбака со льда пруда

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска

13 апреля в 15:00 спасателям Ижевска поступило сообщение от очевидцев о мужчине, который лежит на льду на Ижевском пруду. Его нашли в 20 метрах от берега. Выяснилось, что он был пьян. Пострадавшего доставили на берег и передали врачам.

Первые укусы клещей

Фото: pixabay.com

12 апреля 2021 года в вирусологическую лабораторию управления Роспотребнадзора по Удмуртии поступили клещи, которые укусили двух жителей Ижевска. Отмечается, что пострадавшие не были привиты против клещевого энцефалита. Ижевчане подцепили клещей во время прогулки в лесной зоне по Якшур-Бодьинскому тракту и на садовом участке. Один из клещей был заразным.

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