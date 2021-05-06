Утро в Ижевске: поджег человека на остановке в центре города, миллионные пластические операции ижевчанки Риты Керн и организация двустороннего движения на улице Тарасова

Новости, которые волновали жителей города накануне Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, любимый город! На календаре 6 мая. Сегодня нас порадует солнце и комфортные +15°C на термометре. А «Комсомолка» напомнит, какие новости волновали жителей Ижевска накануне:

Крыша одной из школ в Удмуртии была разрушена сильным ветром 4 мая

17-летний подросток не справился с управлением и врезался в дерево в Удмуртии

Спасатели Ижевска освободили руку 6-летнего ребенка, застрявшую в радиаторе

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова повторила танец, который исполняла 6 лет назад

Расследование дела о пожаре в Москве, где пострадали кадеты из Ижевска, взял на контроль председатель Следственного комитета России

Житель Удмуртии отправится в колонию на 16 лет за убийство и покушение на убийство двух мужчин

Детская поликлиника ГКБ №8 в Ижевске первая получила международный сертификат качества

Из-за скачка электричества в Устиновском районе Ижевска 4 мая произошли перебои с подачей воды и тепла

Следственный комитет проверит информацию о падении дерева, которое чуть не придавило женщину и двух детей в Удмуртии

Тротуар у школы на Ильфата Закирова отремонтировали в рамках проекта «Пешеходный Ижевск»

Фотофакт: профнастил сорвало с крыши дома на ул. Пушкинской в Ижевске

Поджег человека на остановке в центре города

Поджег человека на остановке в центре города Фото: pixabay.com

На одной из остановок общественного транспорта в центре Ижевска бомж поджег спящего мужчину. После чего попытался скрыться, но его задержали люди, которые также были в этот момент на остановке.

Миллионные пластические операции ижевчанки Риты Керн

Миллионные пластические операции ижевчанки Риты Керн Фото: личный архив героев

Ижевчанка и экс-звезда «Дома-2» Маргарита Кутаева, более известная публике как Рита Керн, сделала множество пластических операций. Журнал Cosmopolitan обратился к врачу-дерматокосметологу Наталье Комарчевой, которая профессиональным взглядом смогла выяснить, что именно Рита Керн изменила в своей внешности и во сколько девушке обошлись эти перемены. В итоге Cosmopolitan оценил изменения во внешности девушки в сумму около 1 000 000 рублей.

Организация двустороннего движения на улице Тарасова

Организация двустороннего движения на улице Тарасова Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске пройдут общественные слушания по планировке территории на ул. Тарасова от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Школьной. Дорогу планируют расширить, реконструировать на ней перекресток и организовать двустороннее движение.