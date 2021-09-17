Последние новости Ижевска на утро 17 сентября 2021 года: встреча с Давидом Белявским и вывод пригородных поездов из расписания

Чем запомнился ижевчанам минувший день? Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 сентября, пятница. По прогнозам синоптиков, в городе пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет держаться около +8 °С. Чтобы быть в курсе главных новостей республики, предлагаем посмотреть главные новости минувших суток, о которых точно будут говорить сегодня.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Карта распространения коронавируса на 16 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

- Переходившую дорогу на красный свет 39-летнюю женщину сбили в Ижевске

- «Сели на мель и остались без топлива»: группу туристов из Ижевска спасли на Ямале

- На ул. 40 лет ВЛКСМ в Ижевске сделают новый пешеходный переход

- Мужчину без правого глаза ищут в Ижевске

- Фотофакт: граффити на фасаде первого корпуса сельхозакадемии Ижевска

- Более 800 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Удмуртии

- ДТП с погибшим мотоциклистом на Удмуртской улице в Ижевске спровоцировал водитель Kia Rio

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Афиша на 17,18 и 19 сентября

Мероприятия в Ижевске на ближайшие три дня Фото: Архив КП

19 сентября Ижевск празднует День оружейника. Какие мероприятия будут предшествовать этому празднику и где можно приятно провести время, читайте на нашем сайте.

Бизнес на азартных играх

Куда были потрачены заработанные деньги? Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Двое мужчин из Удмуртии открыли бизнес на сети игровых автоматов. Преступники активно расширяли свою сеть, однако незаконная деятельность была пресечена. Какие наказание им грозит, читайте здесь.

Электронные записи к врачам

Количество заболевших ОРВИ в этом году выросло, минздрав Удмуртии

В Удмуртии ввели электронную запись к узким специалистам. Это необходимо для того, чтобы уменьшить живые очереди в медицинских учреждениях. Подробнее об этой новости мы писали здесь.

Пригородные поезда прекращают работать

Какой еще транспорт прекратит ездить? Фото: Алена Селезнева

Пригородные поезда «Ижевск-Чур» и «Ижевск-Ува» скоро перестанут выходить в рейс. Это связано с изменением пассажиропотока. Когда поезда прекратят свою работу, читайте здесь.

Встреча с Давидом Белявским

Собрали 11 самых интересных вопросов спортсмену. Фото: Мария Яковенко

14 сентября в одной из спортивных школ Ижевска состоялась открытая встреча с Олимпийским чемпионом. Молодому человеку было сказано много теплых поздравительных слов, в ответ на которые он также поделился своей историей в спорте. О подробностях встречи читайте тут.

Желаем отличного дня!