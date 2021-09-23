Последние новости Ижевска на 23 сентября 2021 года: увольнение главы Устиновского района и новый амбассадор H&M

Чем ижевчанам запомнился минувший день? Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается солнечная погода и потепление. Воздух прогреется до +13…+15 °C. Пока вы просыпаетесь, «Комсомолка» расскажет о самых свежих новостях одной строкой:

Матч Кубка России по футболу «Зенит-Ижевск» - ЦСКА будут транслировать на федеральном канале

Почти 20 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

Водителя тягача из Удмуртии будут судить за ДТП с пятью погибшими в Татарстане

450 опор уличного освещения установят в Ижевске до конца года

Реконструируемую эспланаду в Ижевске планируют сдать в октябре

Ушел из жизни бывший замруководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вячеслав Хлопотов

Более 10 тысяч рублей дистанционно похитили мошенники у жителя Ижевска

45 тысяч рублей украл житель Удмуртии у 82-летнего пенсионера из соседней деревни

Директора строительной фирмы из Ижевска осудили за мошенничество в крупном размере

Перейдем к новостям с подробностями:

Новый амбассадор H&M

Житель Воткинска победил в конкурсе от шведского бренда одежды H&M и стал одним из лучших амбассадоров детской коллекции. Подробности читайте здесь.

Комментарии к увольнению

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» мэр столицы Удмуртии негативно отозвался о работе главы Устиновского района. Олег Бекмеметьев упоминал о низкой исполнительности Владимира Петухова. Какие кадровые перестановки ожидают городскую администрацию, читайте здесь.

Распространение интимных снимков

Житель Сарапула создал группу в социальной сети «Вконтакте», в которой размещал интимные фото девушек. Сейчас личность мужчины установлена. Какое наказание ему грозит, читайте на нашем сайте.

Случайная смерть

26-летняя жительница Удмуртии оказалась в числе погибших в стрельбе в Перми. «Комсомолка» собрала воспоминания о девушке. Какой Анну запомнили друзья, читайте на нашем сайте.