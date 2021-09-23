Последние новости Ижевска на 23 сентября 2021 года: увольнение главы Устиновского района и новый амбассадор H&M

Чем ижевчанам запомнился минувший день?
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня ожидается солнечная погода и потепление. Воздух прогреется до +13…+15 °C. Пока вы просыпаетесь, «Комсомолка» расскажет о самых свежих новостях одной строкой:
Матч Кубка России по футболу «Зенит-Ижевск» - ЦСКА будут транслировать на федеральном канале
Почти 20 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю
Водителя тягача из Удмуртии будут судить за ДТП с пятью погибшими в Татарстане
450 опор уличного освещения установят в Ижевске до конца года
Реконструируемую эспланаду в Ижевске планируют сдать в октябре
Ушел из жизни бывший замруководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вячеслав Хлопотов
Более 10 тысяч рублей дистанционно похитили мошенники у жителя Ижевска
45 тысяч рублей украл житель Удмуртии у 82-летнего пенсионера из соседней деревни
Директора строительной фирмы из Ижевска осудили за мошенничество в крупном размере
Перейдем к новостям с подробностями:
Новый амбассадор H&M
Житель Воткинска победил в конкурсе от шведского бренда одежды H&M и стал одним из лучших амбассадоров детской коллекции. Подробности читайте здесь.
Комментарии к увольнению
В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» мэр столицы Удмуртии негативно отозвался о работе главы Устиновского района. Олег Бекмеметьев упоминал о низкой исполнительности Владимира Петухова. Какие кадровые перестановки ожидают городскую администрацию, читайте здесь.
Распространение интимных снимков
Житель Сарапула создал группу в социальной сети «Вконтакте», в которой размещал интимные фото девушек. Сейчас личность мужчины установлена. Какое наказание ему грозит, читайте на нашем сайте.
Случайная смерть
26-летняя жительница Удмуртии оказалась в числе погибших в стрельбе в Перми. «Комсомолка» собрала воспоминания о девушке. Какой Анну запомнили друзья, читайте на нашем сайте.