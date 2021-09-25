Итоги недели в Ижевске: отставка министра здравоохранения Удмуртии, жесткая посадка вертолета и реконструкция эспланады

Чем запомнилась ижевчанам эта неделя? Фото: Архив КП

Сентябрь постепенно подходит к концу. Пора подводить итоги: мы представляем главные новости по версии «Комсомолки» с 20 по 26 сентября одной строкой:

- Глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от места в Госдуме.

- Ижевский «Зенит» разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче Кубка России по футболу.

- Водитель мусоровоза погиб после столкновения с опорой ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске.

- Юная ижевчанка обошла 4 гроссмейстеров в шашках.

- Житель Ижевска победил в мировых соревнованиях по кикбоксингу.

- Компания из Ростова займется исследованием Главного корпуса Оружейного завода в Ижевске на предмет возможности реконструкции.

- В получении взяток на 14 миллионов рублей обвиняют экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба.

- Реконструируемую эспланаду в Ижевске планируют сдать в октябре.

- Исполнитель из Удмуртии выступил на телевизионном шоу «Ты супер!» на НТВ.

- Георгий Щербак освобожден от должности министра здравоохранения Удмуртии.

Перейдем к самым резонансным новостям недели в Ижевске и Удмуртии (опять же, по нашей версии):

Вертолет санавиации жестко приземлился на крышу в Ижевске

Вертолет совершил жесткую посадку в 1 РКБ в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Травмы получил фельдшер. Предварительной причиной происшествия называют боковой ветер. Проверки начали Следственный комитет и прокуратура. «Комсомолка» поговорила со свидетелями происшествия.

Жительница Удмуртии погибла от рук стрелка в Перми

Анна Айгельдина погибла в Перми 20 сентября 2021 года. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

20 сентября в Перми погибли шесть человек. Среди них оказалась жительница Удмуртии, 26-летняя Анна. Знакомые до сих пор не могут поверить в случившееся. Некоторые из них не понимают, как она оказалась в вузе в тот трагический день.

Четырехлетний мальчик из Удмуртии стал амбассадором компании H&M

Родители поддерживают увлечение сына Фото: Предоставлено героем публикации

В июне 2021 года шведский бренд одежды H&M провел в России онлайн кастинг, цель которого – выбрать новых амбассадоров для своей детской коллекции. Как Елисей Коробейников стал одним из лучших, узнала «Комсомолка».