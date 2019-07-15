Утро в Ижевске: благоустройство переходов, выступление Бурито и дерево года
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 15 июля, начало рабочей недели. Сегодня днем ожидается облачная погода и дождь, температура +16...+18 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Два автомобиля столкнулись в Удмуртии «лоб в лоб» (Подробнее)
- Под какую музыку выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова в короткой программе? (Подробнее)
- Почти полгода в Удмуртии не могут найти 14-летнего подростка (Подробнее)
- Ижевск вошел в число городов с чистым воздухом (Подробнее)
- Благодаря прокуратуре Удмуртии прикроют сайты по продаже медицинских справок (Подробнее)
- Житель Удмуртии отсудил у управляющей компании деньги за ущерб от порыва (Подробнее)
- Ижевчанин спас ежика, который попал в битум (Подробнее)
- Восстановили памятник оружейникам в Ижевске (Подробнее)
- В Ижевске временно отключат несколько телеканалов и радиостанций (Подробнее)
А теперь к главным новостям:
В Ижевске благоустроят подземные переходы
Фото: Сергей Грачёв
В Ижевске благоустроят три подземных перехода: в них появятся ларьки. Речь идет о трех «подземках» - около УдГУ, на микрорайоне «Север» по ул. Удмуртской и на Воткинском Шоссе. (Подробнее)
Победа на первенстве России по маунтинбайку
Фото: ЦСП УР
Спортсмен из Удмуртии – Миролюбов Яков – стал победителем первенства России по маунтинбайку. Соревнования прошли в Челябинской области 11 июля. Яков завоевал золото с отрывом в 30 секунд от ближайшего соперника. (Подробнее)
Дерево года
Фото: Архив КП
Уникальная 300-летняя сосна, которая находится в селе Зура Игринского района Удмуртии, может стать «Российским деревом года 2019». Она попала в список номинантов. (Подробнее)
Отец Алины Загитовой возглавил молодежку хоккейного клуба
Фото: сайт ХК «Ак Барс»
Отец чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовой Ильназ стал главным тренером молодежки казанского хоккейного клуба «Ак Барс» «Ирбис». (Подробнее)
Бурито высказался о своем выступлении в Удмуртии
Фото: @buritomusic
13 июля на экологичном этнофестивале «Эктоника» выступил известный музыкант Бурито. Он стал хедлайнером мероприятия. «Нет слов… Низкий поклон тебе, Родная земля», - написал Гарик на своей странице в Инстаграм. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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