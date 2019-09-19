2019-09-19T09:32:21+03:00
Общество

Утро в Ижевске: реконструкция Центральной площади и юбилейный визит Владимира Путина

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будет дождливоСегодня будет дождливоФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 сентября, четверг. Погода сегодня дождливая, температура воздуха составит +10-12 градусов тепла. А пока вы предвкушаете пятницу и собираетесь на предпоследний рабочий день, мы расскажем о самых актуальных новостях на сегодня:

- Стала известна программа рабочей поездки Владимира Путина в Удмуртию

- Очередная погоня за пьяным водителем закончилась ДТП

- Собрали ТОП-7 фотографий нового фонтана в Ижевске

- Движение троллейбусов перенаправят 19 сентября

- В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяной езде министра на катере

- Новые комплексы автофиксации ДТП на дорогах появятся в Удмуртии

- Пенсионер украл детскую аппликацию из ячейки хранения

- Семья из Челябинска показала в Ижевске трюки со скакалками

- Фотограф из Удмуртии выиграл конкурс «Самая красивая страна»

Перейдем к подробным новостям:

Почему использовали белую плитку и поставят ли туалеты: 7 вопросов про новую Центральную площадь в Ижевске

Так выглядит обновленная площадь Фото: Амир Закиров

Так выглядит обновленная площадьФото: Амир Закиров

19 сентября состоится торжественное открытие обновленной Центральной площади Ижевска. Ее ремонт длился больше года. Что нового появится на этой площадке? Как за ней будут следить? И установят ли на площади туалеты? Разбиралась «Комсомолка».

Юбилейный визит: Владимир Путин прилетит в Удмуртию в десятый раз

Фото: Константин Ившин

Фото: Константин Ившин

В четверг, 19 сентября, Президент России Владимир Путин в десятый раз приедет Удмуртию. Как сообщил корреспондент Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (12+), он посетит мероприятия в рамках празднования Дня оружейника. Напомним, что в этом году также отмечается 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова (афиша праздника).

Удмуртия туристическая: что нового приготовила для гостей республика?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее упоминал, что республика должна стать туристической Меккой страны. И не так давно в регионе объявили о создании туристско-рекреационного кластера «Удмуртия ЗАВОДит», который должен создать образ региона как одного из ведущих центров промышленного туризма страны. Что это за кластер? Чем подкреплен интерес к туристической сфере в Удмуртии? Об этом - в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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