Утро в Ижевске: фильм об Алине Загитовой, ижевчанин-миллионер и смертельное ДТП
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 13 февраля. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха -4..-6°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- В ближайшие 5 лет в 140 населенных пунктах Удмуртии появится газ
- Обвиняемого в убийстве жителя Удмуртии будут судить спустя пять лет
- В Музее изобразительных искусств в Ижевске откроется выставочный зал
- Два жителя Удмуртии обвиняются в похищении человека
- «Курочка раз, курочка два…»: в Удмуртии появилась вакансия ловца кур
- Завершить реконструкцию 26-го коллектора в Ижевске планируют в 2022 году
- Ижевские школьники поучаствуют в чемпионате России по робототехнике
- Как ижевчанам оплачивать услуги ЖКХ без комиссии?
- На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД
А теперь к главным новостям:
Ижевчанин выиграл в лотерею более 9 млн рублей
Фото: Алёна Селезнёва
Житель Ижевска выиграл более 9 млн рублей в лотерею. По статистике лотерей – это первый миллионер в 2020 году из Удмуртии.
Ветераны Великой Отечественной войны в Удмуртии получат единовременную выплату
Фото: архив КП
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 10 830 жителей Удмуртии получат единовременную выплату. По 75 000 рублей получат 374 человека, по 50 000 рублей - 10 456 человек.
«Она приносила мне свои грамоты»: японские журналисты сняли фильм о фигуристке Алине Загитовой
Фото: скриншот видео
Японские журналисты сняли фильм об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Первые кадры фильма уже появились в твиттере японского канала. В гимназии №86, где училась олимпийская чемпионка, журналисты пообщались с ее одноклассниками и классным руководителем.
Водитель фуры в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии на 151-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. 43-летний водитель грузовой машины «Мерседес» сбил 63-летнего мужчину, который шел по дороге в темной одежде, без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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