2020-02-13T07:08:12+03:00
Общество

Утро в Ижевске: фильм об Алине Загитовой, ижевчанин-миллионер и смертельное ДТП

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 13 февраля. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха -4..-6°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В ближайшие 5 лет в 140 населенных пунктах Удмуртии появится газ

- Обвиняемого в убийстве жителя Удмуртии будут судить спустя пять лет

- В Музее изобразительных искусств в Ижевске откроется выставочный зал

- Два жителя Удмуртии обвиняются в похищении человека

- «Курочка раз, курочка два…»: в Удмуртии появилась вакансия ловца кур

- Завершить реконструкцию 26-го коллектора в Ижевске планируют в 2022 году

- Ижевские школьники поучаствуют в чемпионате России по робототехнике

- Как ижевчанам оплачивать услуги ЖКХ без комиссии?

- На улице 40 лет Победы в Ижевске установили камеру по выявлению нарушений ПДД

А теперь к главным новостям:

Ижевчанин выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Фото: Алёна Селезнёва

Фото: Алёна Селезнёва

Житель Ижевска выиграл более 9 млн рублей в лотерею. По статистике лотерей – это первый миллионер в 2020 году из Удмуртии.

Ветераны Великой Отечественной войны в Удмуртии получат единовременную выплату

Фото: архив КП

Фото: архив КП

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 10 830 жителей Удмуртии получат единовременную выплату. По 75 000 рублей получат 374 человека, по 50 000 рублей - 10 456 человек.

«Она приносила мне свои грамоты»: японские журналисты сняли фильм о фигуристке Алине Загитовой

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Японские журналисты сняли фильм об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Первые кадры фильма уже появились в твиттере японского канала. В гимназии №86, где училась олимпийская чемпионка, журналисты пообщались с ее одноклассниками и классным руководителем.

Водитель фуры в Удмуртии насмерть сбил пешехода

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на 151-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. 43-летний водитель грузовой машины «Мерседес» сбил 63-летнего мужчину, который шел по дороге в темной одежде, без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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