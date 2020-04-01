Утро в Ижевске: режим самоизоляции, трое вылечившихся от коронавируса и перенос открытия Летнего сада
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 апреля, среда. В городе сегодня +6...+8 градусов, местами небольшие дожди и снег. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Режим самоизоляции в Ижевске: в торговых залах нарисуют разметку, чтобы люди держали дистанцию.
- В подъезде дома на Воткинском шоссе в буквальном смысле слова обвалилась стена. Всюду плесень, паутина, запах сырости и гнили. Люди в шутку называют свой подъезд «катакомбами» и надеются, что здание не рухнет вместе с ними. В гости к жильцам отправился журналист «Комсомолки».
- С 31 марта до 5 апреля в Удмуртии перестанут действовать льготные социальные проездные билеты.
- В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции.
- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.
- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.
- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали, есть ли новые заразившиеся коронавирусом на 31 марта и сколько человек находятся под наблюдением.
- Водитель из Удмуртии получил тяжелую травму частью колеса от машины.
- Время добрых историй! Ижевчанка помогла найти хозяев пропавшей хаски.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
Фото: Сергей Грачев
В Удмуртии ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.
- Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Удмуртии, независимо от возраста. Граждане не должны покидать дома, кроме отдельных случаев (подробнее).
ПЕРЕНОС ДАТЫ ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО САДА
Фото: Амир Закиров
В Ижевске 1 апреля не откроется парк имени Горького. Об этом «Комсомолке» сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.
- Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса и введении режима самоизоляции, мы перенесли открытие парка аттракционов (подробнее).
ТРОЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Фото: pixabay.com
Трех человек, переболевших коронавирусной инфекцией, выпишут в ближайшее время. Об этом журналистам рассказала Марина Петренко, заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы (подробнее).
ПОХУДЕВШИЙ ИЖЕВЧАНИН
Фото: Архив героя / Амир Закиров
Наш герой был полным еще со школы, но тогда сбрасывать и набирать вес ему удавалось легко. Проблемы начались в 19 лет. Тогда Виталий пополнел: он не занимался спортом и ел буквально все, что попадалось под руку, причем в огромных количествах (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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