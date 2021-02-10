Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 10 февраля. Сегодня ожидается по-настоящему зимняя, морозная погода: -17…-19 градусов. Так что одевайтесь теплее и согревайтесь с нашими новостями:- Студентка из Ижевска победила в международном литературном конкурсе- Ижевчанин выиграл в лотерею более 7,5 млн рублей- Почти 70% предприятий Удмуртии подписали соглашение о стабилизации цен- Начальник управления по спорту и молодежной политике администрации Ижевска покинет свою должность- Из-за морозов аварийные бригады в Ижевске перевели на 12-часовой режим- С начала 2021 года в Удмуртии провели более 500 рейдов по выявлению несоблюдения масочного режима- В Удмуртии в один день в пожарах погибли двое мужчин- Бывший сотрудник УФСИН осужден в Ижевске за взятки и хранение наркотиков- Труп молодого человека нашли в гараже в УдмуртииПерейдем к подробным новостям:СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУРяд ограничений, которые ввели из-за коронавируса, ослабят в Удмуртии. Об этом в своем традиционном прямом эфире в социальных сетях сообщил глава региона Александр Бречалов. Послабления коснутся масочного режима, а также садиков, театров, кинотеатров. (Подробности)В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА УЛИЦЕ БЕРШАСлучилось долгожданное событие для микрорайона на улице Берша: наконец-то открылась запись в новый детский сад (Подробности)ЭКС-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКА ДЕНИС АГАШИН О ПОКУПКЕ ЗДАНИЯ КУПЦА ОГЛОБЛИНА: «МНЕ НРАВИТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕЩИ»Небезызвестный в Ижевске человек Денис Агашин купил здание купца Оглоблина в Ижевске. Покупка оказалась с обременениями: ведь теперь новому владельцу придется приложить немало усилий для сохранения исторического облика здания. (Подробности).МУЗЫКА КОМПОЗИТОРА ИЗ ИЖЕВСКА ВОШЛА В ПЛЕЙЛИСТ «ВЕЧЕРНЕГО УРГАНТА»Roza FA (Роза Фа) - композитор из Ижевска. И ее имя уже знают многие жители России. Композиция девушки уже попала в плейлист «Вечернего Урганта» (16+), а совсем скоро она примет участие во всероссийском фестивале NEW/OPEN (Нью Опен). (Подробности).ПОСЛЕ ЖАЛОБЫ НОВОСИБИРСКОГО УЧЕНОГО ПРЕЗИДЕНТУ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ ИНСТИТУТВ Новосибирске ученая Анастасия Проскурина обратилась с вопросом к Владимиру Путину. Она рассказала, что у ученых в институте очень низкая зарплата - всего 25 тысяч рублей. После заявления прокуратура начала проверку. (Подробности).Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.