Очередная неделя подходит к концу. Поэтому мы вспоминаем самые громкие события, которые произошли за последние семь дней.— Светофор появится на перекрестке улиц Советской и Орджоникидзе в Ижевске— Три жительницы Ижевска предстанут перед судом за организацию борделя в спа-салоне— Ижевчанин выиграл в лотерею более 7,5 млн рублей— 1621 койка останется для ковид-пациентов в Удмуртии— 14 февраля перекроют движение транспорта по набережной в Ижевске— Реконструировать терминал аэропорта Ижевска начнут в 2022 году— 23 канализационных люка на сумму более 100 тысяч рублей украли в Ижевске— Команда фигуристки из Ижевска Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала— Проход по эспланаде частично закрыли в ИжевскеПерейдем к подробным новостям:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: НОСИТЬ ЛИ МАСКИ ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ?Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в своем прямом эфире, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Удмуртия стала первым регионом, где приняли такое решение. Однако это вызвало неоднозначную реакцию: в Роспотрребнадзоре заявили, что снимать маски пока еще рано. «Комсомолка» разбиралась, должны ли жители республики сейчас носить средства индивидуальной защиты.ЭКС-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИЖЕВСКА ДЕНИС АГАШИН О ПОКУПКЕ ЗДАНИЯ КУПЦА ОГЛОБЛИНА: «МНЕ НРАВИТСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕЩИ»На прошедшей неделе Ижевск всколыхнула новость, что здание купца Оглоблина продали за более чем 6 млн рублей. Купил здание бывший глава администрации города Денис Агашин. Он рассказал, почему приобрел историческое здание.КАТОК НА ДОРОГАХ, ПОЛОМКИ СВЕТОФОРОВ И ПОРЫВЫ: КАК ИЖЕВЧАНЕ ПЕРЕЖИЛИ МОРОЗНУЮ НЕДЕЛЮПрошедшая неделя была невероятно холодной. Горожане мерзли, а городским службам постоянно приходилось что-то чинить. Рассказываем, как город пережил холода.СВЫШЕ 60 УЧЕНИКОВ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА В ШКОЛЕ №27Капитальный ремонт в школе №27 не проводился со дня основания в 1938 году. В здании было уже просто опасно находиться. В 2020 школу закрыли на ремонт, а недавно ученики вернулись за парты в родное здание. Рассказываем, как преобразилась школа.«ЗАКАЗАЛА ЗА ДЕСЯТКУ»: ИЖЕВЧАНКА НАНЯЛА КИЛЛЕРА, ЧТОБЫ УБИТЬ БЫВШЕГО МУЖАНастоящая драма произошла в Ижевске. Мать четверых детей развелась с мужем. Тот не платил алименты, и женщина решила «заказать» бывшего супруга киллеру ради пособия по потере кормильца. К счастью, воплотить план в жизнь ей не удалось. «Комсомолка» рассказывает подробности истории.ВЛЮБЛЕННЫЕ ИЗ ИЖЕВСКА ВСТРЕТИЛИСЬ СПУСТЯ 40 ЛЕТ РАЗЛУКИСоня и Артур влюбились друг в друга с первого взгляда. Но быть вместе молодым людям помешали родители. Спустя 40 лет после разлуки они вновь встретились друг с другом.