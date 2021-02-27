Итоги недели в Ижевске: спасение 13 кошек, рекорд по обморожениям и убийство в собственном подъезде

Рассказываем о главных и интересных новостях Удмуртии Фото: Амир Закиров

Рабочая неделя хоть и выдалась короткой, но событий произошло много. Предлагаем вспомнить вместе с «Комсомолкой» главные новости Удмуртии.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Два пособия на детей не будут начисляться автоматически с марта в Удмуртии

- Дату итогового сочинения для одиннадцатиклассников Удмуртии перенесли

- Приставы применили силу в отношении ижевчанина

- Сайт республиканского Молодежного центра переводят на Удмуртский язык

- Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Александра Девятьярова

- Мужчина, убивший свою мать в Ижевске, предстанет перед судом

- Не могли дозвониться несколько дней: пожилую женщину достали из ямы в Удмуртии

- Колбасу из мяса животных, зараженных африканской чумой свиней, уничтожили в Удмуртии

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в прозрачном белье для мужского журнала

- 1000 новых книг и конференц-залы: вторая модельная библиотека появится в Ижевске

- Храм на ощупь: тактильный барельеф установят у церкви Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СПАСЕНИЕ 13 КОШЕК

Судьба остальных животных неизвестна, Фото: предоставлены героями

Зоозащитникам удалось вызволить часть животных из квартиры с 50 кошками. Когда к женщине пришли, она начала звать на помощь и кричать, что её хотят убить. Несмотря на то, что всех спасенных кошек удалось пристроить, непонятно, какая судьба ждет других четвероногих.

АНТИМОРОЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ ОТ ИЖЕВЧАН

За последние дни обморожений было больше, чем за весь сезон Фото: Архив КП

Неделя выдалась морозной. Из-за низких температур ижевчане грели аккумуляторы от авто в горячей ванне, спали в квартирах в верхней одежде, а кольцо с обмороженной руки снимали “болгаркой”. Кстати, За несколько экстремально морозных дней февраля в Удмуртии за медицинской помощью с обморожениями обратилось больше людей, чем за всю зиму. Жители столицы Удмуртии рассказали, как они преодолевали морозы и какие лайфхаки нашли.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ИЛИ НЕТ?

Узнали у жителей Ижевска, носят ли они маски? Фото: Амир Закиров

Уже все успели запутаться, есть ли в Удмуртии масочный режим или нет. Мы решили спросить у ижевчан, что думают они и носят ли маски. Смотрите сами, что из этого вышло.

УБИТЫЙ В СВОЕМ ПОДЪЕЗДЕ

Жителя убил ножом незнакомец, Фото: freepik.com

Тело мертвого жителя Ижевска обнаружили в его же подъезде. Как выяснило следствие, мужчину ножом ударил незнакомец, что и стало моментальной причиной смерти. Что могло послужить причиной для такой расправы?

ПАРК «ПАТРИОТ» БУДЕТ В ДРУГОМ МЕСТЕ

Сквер у Дворца пионеров обустроят без тематической привязки Фото: Архив КП

Жители столицы Удмуртии не поддержали идею установки военной техники в сквере около Дворца пионеров. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, для тематического парка сейчас будут искать другое место.