Соловьев на свободе, очереди на запись в первый класс и звезда РЕН ТВ в Удмуртии: итоги недели в Ижевске

Подводим итоги недели в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» подводит итоги недели:
— Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии
— Девушка погибла под колесами авто на ул. Горького в Ижевске
— На федеральном сервисе произошла ошибка из-за количества заявок на для записи в первый класс
— Многоквартирный дом построят на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске
— Эскиз стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Ижевске, представят в мае 2021 года
— Поэтесса Вера Полозкова в Ижевске рассказала, как забыть бывшего
— На подготовку проекта реконструкции парка «Березовая роща» в Ижевске выделят 8 млн рублей
— Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала прообразом для новой куклы известной фирмы
— Фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России на командном чемпионате мира
Перейдем к подробным новостям:
30 МАРТА ЭКС-ГЛАВУ УДМУРТИИ АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Бывший глава Удмуртии парализован
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
30 марта Александра Соловьева освободили от наказания из-за состояния здоровья. Его передали семье (Подробности)
ФОТОФАКТ: РОДИТЕЛИ В ИЖЕВСКЕ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Фото: Елена Юшкова
В первый класс записать ребенка сложно. Например, около одной из школ стали скапливаться очереди. (Подробности)
ЯРОСЛАВ БАЛОБАНОВ ПОКИДАЕТ ПОСТ ДИРЕКТОРА УКС
Ярослав Балобанов станет коммерческим директором
Фото: Диля Ахмадишина
Ярослав Балобанов проработал на посту директора УКС шесть лет. Но теперь компания объединяется с ПАО «Т Плюс». Поэтому директор УКСа решил двигаться дальше (Подробности)
В ИЖЕВСКЕ ЗАПУСТИЛИ ФЛЕШМОБ В ЗАЩИТУ ЗАПЕРТЫХ В КОТОКАФЕ 12 ЖИВОТНЫХ
Ранее жители Ижевска помогли хозяйке оплатить огромный долг. Откуда взялся новый - неизвестно
В котокафе «Мяуленд» 12 кошек находятся в заложниках: владелицу заведения не пускают внутрь из-за долгов. Жители Ижевска запустили флешмоб, чтобы кошек вернули хозяйке (Подробности)
ЗВЕЗДА РЕН ТВ СЕРГЕЙ ДОЛЯ: «ЛЮДИ — ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ УДМУРТИИ»
Сергей Доля оценил удмуртские табани
Фото: Амир Закиров
В Ижевск приехал ведущий программы «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН ТВ Сергей Доля. В его планах было снять около 30 сюжетов об Удмуртии и полноценную передачу. Наш корреспондент понаблюдал за работой ведущего (Подробности)