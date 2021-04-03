Соловьев на свободе, очереди на запись в первый класс и звезда РЕН ТВ в Удмуртии: итоги недели в Ижевске

Подводим итоги недели в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хорошей субботы, Ижевск! «Комсомолка» подводит итоги недели:

— Снег со льдом упал с павильона на женщину и ребенка в Удмуртии

— Девушка погибла под колесами авто на ул. Горького в Ижевске

— На федеральном сервисе произошла ошибка из-за количества заявок на для записи в первый класс

— Многоквартирный дом построят на перекрестке улиц Баранова и Охотной в Ижевске

— Эскиз стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Ижевске, представят в мае 2021 года

— Поэтесса Вера Полозкова в Ижевске рассказала, как забыть бывшего

— На подготовку проекта реконструкции парка «Березовая роща» в Ижевске выделят 8 млн рублей

— Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала прообразом для новой куклы известной фирмы

— Фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России на командном чемпионате мира

Перейдем к подробным новостям:

30 МАРТА ЭКС-ГЛАВУ УДМУРТИИ АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЕВА ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Бывший глава Удмуртии парализован Фото: Сергей ГРАЧЕВ

30 марта Александра Соловьева освободили от наказания из-за состояния здоровья. Его передали семье (Подробности)

ФОТОФАКТ: РОДИТЕЛИ В ИЖЕВСКЕ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Фото: Елена Юшкова

В первый класс записать ребенка сложно. Например, около одной из школ стали скапливаться очереди. (Подробности)

ЯРОСЛАВ БАЛОБАНОВ ПОКИДАЕТ ПОСТ ДИРЕКТОРА УКС

Ярослав Балобанов станет коммерческим директором Фото: Диля Ахмадишина

Ярослав Балобанов проработал на посту директора УКС шесть лет. Но теперь компания объединяется с ПАО «Т Плюс». Поэтому директор УКСа решил двигаться дальше (Подробности)

В ИЖЕВСКЕ ЗАПУСТИЛИ ФЛЕШМОБ В ЗАЩИТУ ЗАПЕРТЫХ В КОТОКАФЕ 12 ЖИВОТНЫХ

Ранее жители Ижевска помогли хозяйке оплатить огромный долг. Откуда взялся новый - неизвестно

В котокафе «Мяуленд» 12 кошек находятся в заложниках: владелицу заведения не пускают внутрь из-за долгов. Жители Ижевска запустили флешмоб, чтобы кошек вернули хозяйке (Подробности)

ЗВЕЗДА РЕН ТВ СЕРГЕЙ ДОЛЯ: «ЛЮДИ — ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ УДМУРТИИ»

Сергей Доля оценил удмуртские табани Фото: Амир Закиров

В Ижевск приехал ведущий программы «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН ТВ Сергей Доля. В его планах было снять около 30 сюжетов об Удмуртии и полноценную передачу. Наш корреспондент понаблюдал за работой ведущего (Подробности)