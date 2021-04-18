Восемь пострадавших на трассе М7 «Волга» и наказание для пьяного водителя: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

Из-за наездов на лосей в Удмуртии уже пострадали пять человек Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждое воскресенье «Комсомолка» традиционно рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю на дорогах Удмуртии. К счастью, на этой неделе не так много аварий. Отдельным пунктом мы выделили дорогу к одной из деревень республики, которая была одной из главных тем минувшей недели.

ПО ПЬЯНИ

Случай №1. Вечером 9 июля 2020 года пьяный мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Затем автомобиль опрокинулся и улетел в кювет. В результате ДТП, женщина-пассажир погибла, а маленький ребенок получил тяжкий вред здоровью. 17 апреля стало известно, на сколько лет осудили виновного.

Случай №2. Он аналогичен предыдущему: пьяный водитель без прав съехал с дороги и опрокинулся. Его пассажирами были дети восьми и шести лет, а также годовалый малыш.

Случай №3. 38-летний мужчина был остановлен инспектором ДПС. Он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и даже завязал драку с инспектором.

ОПАСНО: ЛОСИ!

Отмечается, что наиболее активны эти животные утром и вечером Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

С начала этого года водители Удмуртии сбили трех лосей. В авариях пострадали пять человек. Статистику за прошлый год узнаете в нашем материале.

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ

В ночь с 12 на 13 апреля в поселке Ува 37-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил травмы и отказался от медицинского освидетельствования.

МАССОВОЕ ДТП

Сразу четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе М7 «Волга». Травмы получили восемь человек, среди них есть дети.

ПЛОХИЕ ДОРОГИ

Из-за погодных условий дороги сильно размыло, а в некоторых местах проехать можно было только на спецтехнике. Так, в ночь на 12 апреля сотрудники ГИБДД вытащили из грязи «Ладу Весту», а скорую помощь и пожарную машину пришлось тащить трактором из глины на дороге к деревне Лудзя-Норья. В некоторых населенных пунктах дороги размывает из-за паводков.

Фото: официальная страница Алексея Горбачева «ВКонтакте»

«Комсомолка» следит за развитием событий в деревне Лудзя-Норья. После комментария министра транспорта республики Алексея Горбачева наш журналист лично прошлась по этой дороге, пообщалась с местными жителями, сделала фото и видео. Недавно на этой дороге поставили знак «Въезд запрещен», хотя житель деревни утверждает, что сейчас с ней все в порядке.

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