Утро в Ижевске: воссоединение влюбленных через 26 лет, застреленный убийца жены, огромная зарплата врачей

В Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 апреля, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков дождей сегодня не будет, а воздух прогреется до 14 градусов тепла.
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Красивая история любви
Леонид и Наталья счастливо живут в Израиле
В 1976 году ижевчанка отправилась на учебу в Литву и встретила там мужчину всей своей жизни. Романа не сложилось - молодые люди разъехались по разным странам. Однако спустя 26 лет судьба вновь «как в кино» свела влюбленных.
Большая зарплата
У кого самая большая зарплата?
В 2020 году самые высокие зарплаты зафиксировали у врачей. В среднем в месяц они получают 69,1 тысячи руб. Средний медперсонал получает 35 тысяч, младший медперсонал - 33,3 тысячи.
Насмерть сбил двух рабочих на дороге
Трагедией закончилось лихачество жителя Ижевска
Трагедия произошла ночью 22 апреля в Можге. Напротив одного из домов по ул. Можгинской водитель автомобиля Volkswagen сбил двух мужчин, которые проводили на участке дорожные работы. Оба пострадавших скончались на месте. Удалось ли найти водителя, который скрылся с места ДТП, читайте в новости.
Нашли тело убийцы
Мужчину нашли метрвым
21 апреля в заброшенном доме в одной из деревень в Татарстане нашли тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. Один из них - мужчина, который находился в розыске по подозрению в убийстве бывшей жены.
Кто застрелил мужчин, смотрите здесь.
Аренда самокатов, велосипедов
Все кататься!
Уже завтра выходные. И лучше провести их с пользой. Рассказываем, где и за сколько можно арендовать самокаты, велосипеды и скейтборды в Ижевске.
Отмена демонстрации
Демонстрации не будет
Традиционные демонстрации, на которые выходили трудовые коллективы Ижевска первого мая, отменили в 2021 году. Угадали, почему? Конечно, из-за коронавируса!
Хорошего вам дня!
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