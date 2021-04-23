Утро в Ижевске: воссоединение влюбленных через 26 лет, застреленный убийца жены, огромная зарплата врачей

В Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 апреля, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков дождей сегодня не будет, а воздух прогреется до 14 градусов тепла.

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- Суд арестовал ограбивших ювелирный салон в Ижевске на 30 млн рублей

- Минтруд рассмотрит предложение о увеличении продолжительности майских праздников для жителей Ижевска

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Красивая история любви

Леонид и Наталья счастливо живут в Израиле

В 1976 году ижевчанка отправилась на учебу в Литву и встретила там мужчину всей своей жизни. Романа не сложилось - молодые люди разъехались по разным странам. Однако спустя 26 лет судьба вновь «как в кино» свела влюбленных.

Большая зарплата

У кого самая большая зарплата?

В 2020 году самые высокие зарплаты зафиксировали у врачей. В среднем в месяц они получают 69,1 тысячи руб. Средний медперсонал получает 35 тысяч, младший медперсонал - 33,3 тысячи.

Насмерть сбил двух рабочих на дороге

Трагедией закончилось лихачество жителя Ижевска

Трагедия произошла ночью 22 апреля в Можге. Напротив одного из домов по ул. Можгинской водитель автомобиля Volkswagen сбил двух мужчин, которые проводили на участке дорожные работы. Оба пострадавших скончались на месте. Удалось ли найти водителя, который скрылся с места ДТП, читайте в новости.

Нашли тело убийцы

Мужчину нашли метрвым

21 апреля в заброшенном доме в одной из деревень в Татарстане нашли тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. Один из них - мужчина, который находился в розыске по подозрению в убийстве бывшей жены.

Кто застрелил мужчин, смотрите здесь.

Аренда самокатов, велосипедов

Все кататься!

Уже завтра выходные. И лучше провести их с пользой. Рассказываем, где и за сколько можно арендовать самокаты, велосипеды и скейтборды в Ижевске.

Отмена демонстрации

Демонстрации не будет

Традиционные демонстрации, на которые выходили трудовые коллективы Ижевска первого мая, отменили в 2021 году. Угадали, почему? Конечно, из-за коронавируса!

Хорошего вам дня!

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