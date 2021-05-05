Утро в Ижевске: график закрытия детских садов, отравление кадетов угарным газом в Москве и карантин по бешенству в Октябрьском районе

Сегодня прогнозируют похолодание и дождь Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 5 мая. Для работающих уже незаметно подошла середина недели, а у неработающих впереди еще много праздничных дней! Погода вот только сегодня не очень: небольшие дожди и +12. Но с новостями от «Комсомолки» на душе точно станет теплее!

— Юная шахматистка из Ижевска стала второй на первенстве России среди юниорок

— Еще 19 235 доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

— Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала сезона в 2021 году

— Отопление в Ижевске отключат 6 мая

— Тариф для проезда коммерческих машин на мостах через Каму и Буй вырастет с 1 июня в Удмуртии

— Застрявших посреди пруда в Удмуртии отца и сына спасатели доставили на берег

— 16-летний подросток без прав пострадал при падении с мотоцикла в Удмуртии

— Житель Ижевска избил трубой по голове 16-летнего приятеля своей дочери

Перейдем к подробным новостям:

ЛЕТНИЙ ГРАФИК ЗАКРЫТИЯ ДЕТСКИХ САДОВ НА 2021 ГОД ИЗМЕНИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ

График закрытия детских садов в Ижевске изменился Фото: Архив КП

Важная информация для родителей: в Ижевске изменился график закрытия садиков. Конечно, вы сможете оставить своего ребенка в другом детском саду. Но на всякий случай сохраните нашу памятку (Подробности)

ПЯТЬ КАДЕТОВ ИЗ ИЖЕВСКА ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ПОЖАРА В ГОСТИНИЦЕ В МОСКВЕ

Кадеты приехали в Москву на слет. В итоге пятеро из них пострадали во время пожара Фото: Артем КИЛЬКИН

Кадеты из Ижевска отправились в Москву на слет. Группа остановилась в гостинице «Вечный зов». В ночь с 3 на 4 мая здесь произошел пожар. Есть пострадавшие (Подробности).

КОГДА ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА НА БЕРША И ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПАРКОВКИ: ГЛАВА УСТИНОВСКОГО РАЙОНА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ИЖЕВЧАН

Владимир Петухов, глава Устиновского района Фото: Архив КП

Полезный материал для жителей Устиновского района: в гостях на эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) побывал глава района Владимир Петухов. Он ответил на насущные вопросы жителей о парковках, садиках и благоустройстве (Подробности)

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ИЖЕВСКА ВВЕДЕН КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ ИЗ-ЗА ДОМАШНЕЙ КОШКИ

карантин по бешенству ввели из-за домашней кошки. Фото: Pixabay

26 апреля в многоэтажке на улице Школьной нашли домашнюю кошку с бешенством. У ветеринаров теперь резко прибавилось работы в Металлурге (Подробности).

ДУШИ УМЕРШИХ ПРЕСЛЕДУЮТ ИЖЕВЧАНКУ И ПЕРЕДАЮТ ЕЙ ПОСЛАНИЯ

Ижевчанка видит души умерших. Фото: Pixabay

В очередном выпуске проекта «Мистический Ижевск» мы расскажем вам о необычной героине: она видит души умерших. По ночам в съемной квартире девушку навещала умершая хозяйка жилья. А скончавшийся дедушка предупредил ее о болезни бабушки (Подробности).

ДЕТИ УДМУРТИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЭКОМЕН ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!» И ВЫИГРАТЬ ПРИЗ

Дети могут выиграть призы за участие в конкурсе Фото: Архив КП

Дети с самого рождения должны учиться отвечать за чистоту своего родного города. Поэтому управляющая компания «Ижкомцентр» объявляет конкурс детских рисунков: ребенок должен придумать супергероя, который делает город чистым. За участие в конкурсе можно выиграть приз (Подробности).

«РОЖДЕННЫЕ ВОЙНОЙ»: «КОМСОМОЛКА» СОБИРАЕТ ИСТОРИИ ИЖЕВЧАН ПРО ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ

«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной». Фото: s3.fotokto.ru

«Комсомолка» запускает новый проект о людях, которые только-только начали жить после войны. Им приходилось восстанавливать разрушенную экономику, на их долю пришлось много лишений. Если вы знаете кого-либо, кто может рассказать об этих сложных временах, сообщите нам (Подробности)